“下着案件”で高校退学した現役女子大生・ちーまき、ふんわり美ボディ輝く
【モデルプレス＝2025/09/09】インフルエンサーのちーまきが、9日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。ふんわりとした美しいボディを披露している。
【写真】ちーまき、美バスト溢れるランジェリー姿
2023年、下着PR案件出演をきっかけに高校退学処分を受け、ネット上で大きな話題を呼んだちーまき。同年グラビアデビューを果たした。2024年にN高等学校を卒業し、現在は大学に進学している。
今号では、“グラエンサー”の呼び名にふさわしい美しいボディを披露。インタビューでは、最近始めた一人暮らしについて「最初の1カ月くらいは1人なのが寂しくて、ずっとホームシックでした」と本音を語っている。
今号の表紙は“すみぽん“こと高倉菫。そのほか、山田かな、小池里奈、神喜ミア、ミスFLASH2026ファイナリスト、土田優空、櫻井おとのが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ちーまき、ふんわり美ボディ披露
◆表紙はすみぽん
