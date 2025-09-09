◆米大リーグ ドジャース―ロッキーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、本拠地・ロッキーズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。２試合連発の４９号が出れば、史上６人目となる２年連続５０本塁打に王手がかかる。

前日７日（同８日）の敵地・オリオールズ戦では、１５年の交流戦以来１０年ぶりの対戦となった菅野智之投手（３５）から初回に５戦ぶりの４７号先頭打者アーチ。シーズン１２本目の先頭打者弾で２３年にベッツが記録した球団最多記録に並び、残り１９試合でメジャー記録の１５本まで残り３本とした。４年連続の１５０安打にも到達した。

３回にはまたも菅野からバックスクリーン右へ２打席連発の４８号ソロ。今季４度目となる１試合２発で３年連続の本塁打王に向けてリーグトップのシュワバー（フィリーズ）に１本差と迫った。大谷は１０年前も菅野から２打数２安打１四球だったが、通算成績は４打数４安打（２本塁打）１四球となった。その後も３打席連続四球で全５打席出塁の大谷に、ロバーツ監督も「あれ（先頭弾）でベンチの雰囲気も活気づいた」と絶賛。６日（同７日）には山本がノーヒッターまであと１人から被弾。その後救援陣が打たれて逆転サヨナラ負けを喫したが、悪夢を振り払って連敗を「５」でストップさせた。

３日（同４日）には体調不良のため登板回避。２日後の５日（同６日）にはグラスノーが背中の張りを訴えた影響で緊急登板するなど激動の日々を過ごしてきた大谷。５日の試合後には「もう（体調不良から）治り際だった。ピッツバーグの２試合目（３日）が一番キツかった」と話し、そして打者としても７日に菅野から２打席連発と完全復活もすぐそこだろう。

ホームに戻ってきて、同地区最下位のロッキーズと３連戦。相手の先発は新人右腕ドーランダーで、大谷は通算２打数１安打１四球となっている。敵地では地区最下位のパイレーツ、オリオールズに１勝５敗と苦戦を強いられたド軍。本拠地では声援を力に本来の姿を取り戻せるか。

この日はグラスノーが復帰登板。右脇腹痛から復帰のマンシーが「4番・三塁」に入った。