女優の唐田えりかが、大ヒットした１９９１年のフジテレビ系ドラマ「１０１回目のプロポーズ」の続編に出演することを報告。ネットは衝撃が走っている。

唐田は９日までに自身のインスタグラムで「本日情報解禁になりました、ドラマ『１０２回目のプロポーズ』にて主演の星野光を演じさせていただきます。大名作『１０１回目のプロポーズ』の続編になります」と報告。

「薫さんと達郎さんの娘として、物語が繰り広げられていきます。星野達郎さんは、前作に続き武田鉄矢さんです…！！何から何まで、最高なことが起きています」と興奮をつづった。

「約一年以上前、鈴木おさむさんからお話をいただいたときは震えるほどの嬉しさと責任を同時に感じました。心強く魅力的なキャスト、監督、プロデューサー、スタッフの皆さんと前作へのリスペクトを胸に全力で挑んでいます」とつづり、「フジテレビでの地上波放送・ＦＯＤ独占配信となります。どうか、ご期待ください」と呼びかけた。

鈴木おさむ氏も自身のＳＮＳで「あの星野達郎に綺麗な娘さんがいて、その娘に星野達郎並みにフラれ続けた男がプロポーズする恋の物語」とし、「霜降り明星のせいやとは僕が作演出の舞台で役者さんとして仕事をして、いつか彼と映像で…と思っていたのです」と唐田の相手役にせいやを抜てきしたことも明かした。

この発表を受け、Ｘ（旧ツイッター）では「唐田えりか」や「武田鉄矢」など関連ワードがトレンド入り。「マジか」「大胆なキャスティング」「めっちゃ攻めたキャスト」「続編楽しそうすぎる！」「主題歌はもちろんＡＳＫＡ ？」「浅野温子は？」など様々な声が上がっている。