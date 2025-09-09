柄本佑が主演を務め、渡辺謙が共演する映画『木挽町のあだ討ち』が、2026年2月27日に公開されることが決定した。

本作は、2023年に第169回直木賞と第36回山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子の同名小説を原作とした、江戸時代の芝居小屋を舞台にした人情ミステリー。2025年には歌舞伎で舞台化され話題となった。永井は「この作品は、読者の皆様を江戸の芝居小屋にご案内するような気持ちで書いていました。それが、オーディブル、歌舞伎に続き、映画に。実際に撮影現場で芝居小屋のセットに入った時、まるでタイムスリップしたような臨場感がありました」と本作への期待と興奮を語った。

監督・脚本を務めるのは、『グレースの履歴』（NHK BS）で第42回向田邦子賞をはじめ数々のドラマ賞を受賞し、『スローな武士にしてくれ～京都撮影所ラプソディー～』（NHK BS）、『忠臣蔵狂詩曲 No.5 中村仲蔵 出世階段』（NHK BS）など画期的な時代劇ドラマを手がけている源孝志。『東京タワー』や『大停電の夜に』などの人間ドラマも手がけている源は、本作について「役者の顔が見えてきたら、脚本は一気呵成に書き終えた。まだ完成前だが、原作を読んだ読まないにかかわらず、最後まで疾走感を感じるエンターテイメントになっていると思う」と意気込みを語った。

ある雪の降る夜、芝居小屋のすぐそばで美しい若衆・菊之助による仇討ちが見事に成し遂げられた。その事件は多くの人々の目撃により美談として語られることとなる。1年半後、菊之助の縁者と名乗る侍・総一郎が「仇討ちの顛末を知りたい」と芝居小屋を訪れる。菊之助に関わった人々から事件の経緯を聞く中で徐々に明らかになっていく事実。果たして仇討ちの裏に隠されたその“秘密”とは。そこには、想像を超える展開が待ち受けていた。

主演を務めるのは、2024年に放送されたNHK大河ドラマ『光る君へ』で藤原道長を演じた柄本。本作では、チャーミングな性格でありながら鋭い観察眼も持ち合わせ、探偵のように仇討ちに隠された真実に迫る田舎侍・加瀬総一郎を演じる。出演にあたって柄本は、「原作を読んだことのある方は『あれ、どうやって映画にするのん？？』と思われるかもですがご安心を。流石源監督。ホンを読んで『そうきたかぁ』と唸りました。是非お楽しみにしていただけたら、これ幸い」とコメントを寄せている。

また、NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』で田沼意次役を演じた渡辺が、総一郎が訪れる芝居小屋「森田座」の中心人物であり、仇討ちを成し遂げたその裏で密かに謀略を巡らせていた篠田金治を演じる。映画化が決まる前から原作ファンであったという渡辺は、「原作を読んだ時、この作品映画で やりたいなと思っていました。源さんから出演をオファーされた時、2つ返事でした。脚本はミステリーと群像劇の要素が入り、東映らしい痛快なチャンバラ時代劇になりました」と出演への喜びを語っている。なお、柄本と渡辺は今作が初共演となる。

プロデューサーの須藤泰司は、「柄本佑を筆頭に、全員クセ者、訳あり男女。締めるは大ボス渡辺謙。誰がホントか嘘なのか？ 時代劇が再び脚光を浴びる中、東映京都の職人たちが咲かせた『あだ討ち』の花、とくとご覧あれ！！」と期待を込めてコメントしている。

あわせて、2種のティザービジュアルも公開。3分割されたビジュアルには、何か思案するような仕草でこちらを見つめる総一郎（柄本佑）と、険しい表情とともに鋭い眼光を向ける金治（渡辺謙）の姿が。その2人の間には、鮮やかな赤色が映える美しい着物を纏い、雪道を歩く女性の姿が目を引くものとなっている。この女性は何者で、どこへ向かっているのか。そして女性と2人の関係とは。そして「この町が、観客を目撃者に変えた」のコピーが示す、観客が目撃したものとは一体何なのか。

もう一方のビジュアルは、一面に積もった雪の中、事件現場を彷彿とさせる赤い花弁を前に考え込むような総一郎の姿と、その傍に意味深げに落ちている赤い和傘が印象的なデザイン。2つのビジュアルにある雪面と赤い傘は何を意 味するのか。『謎は、「江戸の町」で花開く』のコピーが表すように、ここで起こった事件の謎を総一郎が追いかけるような構図となっている。

コメント柄本佑（加瀬総一郎役）何を隠そううちの父は木挽町の生まれでして、今作の小説が出た時に「これは読まなければ」と、あまり本を読まない僕が珍しく買って読んでた小説なわけなのですが、まさか自分にお話が来ようとは思いもしませんでした。源監督は出演数の1番多い監督。スタッフも勝手知ったる旧知の仲間。皆さんとのお仕事はいつも楽しいばかり。加えて京都太秦撮影所でのがっつり撮影ですから、隅から隅まで俺得でしかない現場でした。原作を読んだことのある方は「あれ、どうやって映画にするのん？？」と思われるかもですがご安心を。流石源監督。ホンを読んで「そうきたかぁ」と唸りました。是非お楽しみにしていただけたら、これ幸い。

渡辺謙 （篠田金治役）原作を読んだ時、この作品映画でやりたいなと思っていました。源さんから出演をオファーされた時、2つ返事でした。脚本はミステリーと群像劇の要素が入り、東映らしい痛快なチャンバラ時代劇になりました。

永井紗耶子（原作者）

この作品は、読者の皆様を江戸の芝居小屋にご案内するような気持ちで書いていました。それが、オーディブル、歌舞伎に続き、映画に。実際に撮影現場で芝居小屋のセットに入った時、まるでタイムスリップしたような臨場感がありました。監督、スタッフのみなさんのパワーと、役者さんたちの熱演によって、新しい角度から表現される『木挽町のあだ討ち』。ぜひ多くの方に、楽しんで頂きたいと思っています。

源孝志（監督）直木賞を受賞して間もない『木挽町のあだ討ち』を映画化したい、監督してもらえないか？ というオファーを受けたのは、「赤坂大歌舞伎」「中村仲蔵」など、江戸歌舞伎の世界を舞台とした作品が続いていた時期だった。正直、私的には歌舞伎ものはお腹いっぱいで、半ば断ろうと思っていた。思っていたのだが...... 渡された原作を、ついつい一晩で読んでしまった。生き場所を失って芝居小屋に流れ着いた江戸の演劇人たち。彼らの細やかな悲しみが丁寧に織り込まれたエピソードが、重層的にストーリーを動かし、次第に仇討へと収斂されていく展開が見事だった。脚本をどう書くべきか？ と悩んでいた頃、別作品のミーティングでたまたま会った渡辺謙さんが、「『木挽町のあだ討ち』読んだ？ あれ、面白いよね。映画にならないかなぁ」と私に言った。私はシレッと聞き返した。「謙さんなら、どの役がやりたいですか?」「そりゃ○○○でしょう？」「いや、△△の方がいいと思いますよ」「何それ？ 源さんが撮るの？」「いやいやいや...」キナ臭い役者と監督の会話である。この作品を映画化するにあたって、一つ難度の高い問題があった。私に監督を依頼したプロデューサーは、この人情溢れる物語を、サスペンスタッチのエンターテイメントに仕立て上げて欲しいという。無茶な話である。この無茶振りに対する打開策を数日ぐるぐると悩み、やがて唐突に「解」を得た。ダラっと家で見ていた『刑事コロンボ』の再放送が、その『解』をもたらしてくれた。コロンボの如く、ニュルっと仇討ちに隠された謎に切り込んでいくのは、原作では一言も喋らない男。すぐに、柄本佑のニュルっとした笑顔が思い浮かんだ。その前に立ちはだかるのは、渡辺謙率いる、クセ強めの“森田座アヴェンジャーズ”。彼らが守ろうとしたものはいったい何なのか？ 役者の顔が見えてきたら、脚本は一気呵成に書き終えた。まだ完成前だが、原作を読んだ読まないにかかわらず、最後まで疾走感を感じるエンターテイメントになっていると思う。

須藤泰司（プロデューサー）クリスティの『オリエント急行殺人事件』を江戸の町に置き換えたような上質のミステリー、粋で痛快なストーリー。そして歌舞伎の華やかさ。そんな原作小説の持つ魅力をさらに膨らませ、極上のエンタメ作品が誕生しました！ 柄本佑を筆頭に、全員クセ者、訳あり男女。締めるは大ボス渡辺謙。誰がホントか嘘なのか？ 時代劇が再び脚光を浴びる中、東映京都の職人たちが咲かせた「あだ討ち」の花、とくとご覧あれ！！

（文＝リアルサウンド編集部）