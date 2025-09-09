千鳥の大悟が霊媒師から「もらいやすい人」「左腰に…」などと霊が憑いていると教えられ、除霊してもらう一幕があった。

【映像】大悟に憑いている霊を除霊する瞬間

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには加藤史帆が出演。

夏と言えば怖い話。しかし、怖い話は苦手な人も多く、誰もが楽しめるものとはいいがたいのが現状だ。そこでこの日は、誰でも楽しめるように怖い話の途中でガヤを入れて、怖くなくするという企画「怖い話を台無しにしろ！ 第5回怪談ブレイクチャレンジ！」が放送された。怪談ブレイクをするのは、この企画の立役者として知られる、キングオブ怪談ブレイカーのダイアン・津田篤宏。津田は「怪談話ブレイク」「心霊写真ブレイク」「霊視ブレイク」の3種目の競技に挑戦する。

「霊視ブレイク」では、霊やオーラが見えるという霊媒師のあさこさんが登場した。あさこさんはスタジオに入るや否や異変を感じたようで「頭が痛いです」と自分の周りに結界を張り始めた。

あさこさんはまず、津田に4人の霊が憑いていることを指摘した。しかし、津田だけでなく「大悟さんもいてます」と、大悟にも霊が憑いていることを明かした。

すると大悟は「わしは小さいころからすごいいっぱい憑いてると言われてる」と子供のころから何度も言われてきていることだと明かした。あさこさんは大悟のことを「すごいもらいやすい人」だと説明し、現在は「左腰らへんに憑いてる」と場所を教えた。それを受けてノブは「俺ら3人で漫才してたんや」と感慨深い様子で述べた。

そんな津田と大悟をあさこさんが除霊することに。何故か大悟が除霊を渋ると、ノブは「トリオが嫌やねん」と本音を明かした。除霊することで霊は成仏できるということを確認したうえで大悟は承諾。無事、除霊に成功した。