少ない人員や低予算で開発された「インディーゲーム」が注目を集めている。

大手メーカーとは一線を画した独創的な作品も多く、ヒット作も目立ってきた。海外でも日本発の作品への期待が高まっている。（寺田航）

スイッチ２に対応

京都市で７月に開催された日本最大級のインディーゲーム展示会「ビットサミット」。世界各国から新作や試作品が集まり、任天堂の新型家庭用ゲーム機「ニンテンドースイッチ２」で遊べるインディーゲームも披露された。

キュー・ゲームス（京都市）は１０月、アクションゲーム「ドリームズ・オブ・アナザー」を発売予定だ。ＶＲ（仮想現実）を活用したのが特徴で、同社の菊竹茉由氏は「来場者の反応に手応えを感じている。海外でも売れてくれれば」と期待する。

インディーゲームは数人単位の開発チームで製作することも多く、開発コストが安いとされる。一般社団法人のコンピュータエンターテインメント協会によると、家庭用ゲームやＰＣ向けゲームの大作では数十億円かかることもあるのに対し、インディーゲームなどの小規模ソフトは１億円未満にとどまることも珍しくないという。

シンプルさ人気

独創的な作風でヒットにつながったゲームは多い。スウェーデンのモージャン社が手がけた３Ｄブロックで世界を作る「マインクラフト」や、中国のゲームサイエンス社が開発した「黒神話：悟空」といった作品が知られる。

日本でも、地下通路を歩いて出口を探す「８番出口」は、人気の高まりから今年８月に映画化された。プロジェクター販売会社「Ａｌａｄｄｉｎ（アラジン） Ｘ」（東京）が開発した「スイカゲーム」も、シンプルながら爆発的な人気を呼んだ。

世界へ翻訳の壁

ヒット作が増える中、今後は世界にどう売り込んでいくかが問われる。内閣官房によると、ゲームを含めたコンテンツ産業の輸出規模は４・７兆円。政府は２０２４年から、インディーゲームのクリエイターらを支援する制度を本格的に始めている。

異なる言語や文化への対応も課題となる。日本勢が強みとするロールプレイング・ゲーム（ＲＰＧ）では翻訳の質がプレーヤーの満足度を左右するが、あるインディーゲームメーカーの関係者は「質の高い翻訳者を確保することが難しくなっている」と話す。

ゲーム産業の動向に詳しい東洋証券の安田秀樹シニアアナリストは「ＡＩ（人工知能）による翻訳サービスなどをうまく使いながら、コストを安くしてゲームを作る工夫が求められる」と指摘する。