高校退学経て…大学生になった“グラエンサー”ちーまき、圧巻の美ボディ披露
下着PR案件出演をきっかけに高校退学処分を受けてネット上で大きな話題を呼んだちーまきが、9日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。
【写真】大学生になったちーまき 圧巻の美ボディ披露
“グラエンサー”の呼び名にふさわしい美ボディを披露。昨年にN高等学校を卒業し、現在は大学に進学。インタビューでは、最近始めた一人暮らしについて「最初の1ヶ月くらいは一人なのが寂しくて、ずっとホームシックでした」と本音を語っている。
すみぽん、ちーまき、山田かな、小池里奈、神喜ミア、ミスFLASH2026ファイナリスト、土田優空、櫻井おとのらも登場する。
