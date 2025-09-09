暮らしにフィットする、特許付きの安心設計【天馬】のチェストがAmazonに登場中‼
やさしいカプチーノカラーで、空間にほっとする彩りを【天馬】のチェストがAmazonに登場!
天馬のチェストは、使いやすさと安全性を追求した収納チェスト。引き出しには特許取得済のロック機能を搭載しており、閉めると自動でロックされる仕組み。引き出しの飛び出しを防ぎ、小さなお子様がいる家庭でも安心して使える。解除は持ち手を引き上げるだけの簡単操作。
さらに、引き出しの左右にはサイドローラーを内蔵。たくさん収納してもスムーズに開閉できる特許取得済の独自構造で、日々の使い心地を高めている。
天板には、軽くて丈夫な「ハニカム構造」の木製天板を採用。角は丸く加工されており、見た目にもやさしく、安全性にも配慮されている。
本体の側面・背面はホコリが入りにくい壁構造。収納物を清潔に保ち、掃除の手間も軽減できる。底部にはすべり止め付きの専用脚を装備し、床材を傷つけにくく、脚高約5センチメートルで掃除もしやすい設計。
また、別売りの「差込式キャスター40（ストッパー付き）」に対応しており、模様替えや掃除の際の移動もラクに行える。キャスター使用時は高さが5センチメートルアップする。
見た目の美しさと、細部まで配慮された機能性。暮らしに寄り添う、安心と快適を備えた収納チェストだ。
