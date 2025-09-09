日本代表、中2日で臨むアメリカ戦へ最終調整！　メキシコ戦で途中交代の板倉滉も姿を見せる

日本代表は8日、国際親善試合アメリカ代表戦に向け、会場のLower.comフィールドにて公式練習を実施した。



現地時間6日に行われたメキシコ代表戦はスコアレスドロー。翌7日にチャーター便でオークランドからコロンバスへ約4時間かけて移動した。7日は夜到着のため全体練習を実施せず、アメリカ戦に向けた練習は一回のみ。来年に迫るFIFAワールドカップ26では、中2日での試合は組まれていないが中3日は存在する。移動や時差調整を含め、本大会の環境を想定したテストマッチといえる。



クラブ事情により堂安律の離脱が決定し、招集メンバー26名でアメリカ戦に臨む。公式練習には26名全員が参加し、ランキングやストレッチ、ボール回しで調整を行った。メキシコ戦で途中交代となった板倉滉の姿も確認できた。



アメリカとの一戦は、9月10日（水）日本時間8時37分キックオフ。NHK BSで生中継、U-NEXTにてリアルタイム配信（無料）・見逃し配信される。