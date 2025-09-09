コソボがスウェーデンに勝利。(C)Getty Images

写真拡大

　北中米ワールドカップのヨーロッパ予選、現地時間９月８日に開催された全７試合で、イスラエルと死闘を演じたのがグループIのイタリアだ。二度のリードを許しながらも粘り強く２−２と追いつき、そこから２点を加えて４−２とするも、87分にオウンゴール、90分にペレツのヘッド弾で追いつかれて４−４に。このまま引き分けかと思いきや、後半のアディショナルタイム（90＋１分）にトナーリのミドルで勝ち越し、アウェーで貴重な勝点３を手にした。

　今予選連勝を飾ったイタリアはイスラエルと同勝点（９）ながらもグループIの２位に浮上。翌日にモルドバ戦を控える首位ノルウェーに勝点３差と迫った。

 ８日開催７試合のうち、最大の驚きを提供したのが、グループBのコソボだろう。FIFAランク95位（2025年７月22日現在）のコソボは同ランク29位のスウェーデンにボールを握られながらも洗練されたカウンターなどでゴールを重ねて２−０と勝利を収めたのだ。衝撃の結末と言えるだろう。

　18年ロシアW杯予選ではグループ最下位で、22年カタールW杯予選ではグループ４位で敗退と本大会出場歴がないダークホースが格上のスウェーデンを粉砕。この勢いを駆って本戦へのチケットを手にすれば歴史的快挙だけに、今後の戦いを注目したい。

　一方、W杯本大会12回の伝統国スウェーデンはここまで１分１敗と厳しい状況に。次節のスイス戦が大きな山場となる。

 その他の結果を含め、９月８日に行なわれたグループの順位表と次節の対戦カードは以下の通りだ。
 
【グループB】
１位　スイス　　　　勝点６／２勝０分０敗／７得点・０失点
２位　コソボ　　　　勝点３／１勝０分１敗／２得点・４失点
３位　スウェーデン　勝点１／０勝１分１敗／２得点・４失点
４位　スロベニア　　勝点１／０勝１分１敗／２得点・５失点

９月５日（左側がホーム。以下同）
スロベニア　２−２　スウェーデン
スイス　４−０　コソボ
９月８日
コソボ　２−０　スウェーデン
スイス　３−０　スロベニア
10月10日
コソボ　−　スロベニア
スウェーデン　−　スイス

【グループC】
１位　デンマーク　　　勝点４／１勝１分０敗／３得点・０失点
２位　スコットランド　勝点４／１勝１分０敗／２得点・０失点
３位　ギリシャ　　　　勝点３／１勝０分１敗／５得点・４失点
４位　ベラルーシ　　　勝点０／０勝０分２敗／１得点・７失点

９月５日
ギリシャ　５−１　ベラルーシ
デンマーク　０−０　スコットランド
９月８日
ベラルーシ　０−２　スコットランド
ギリシャ　０−３　デンマーク
10月９日
ベラルーシ　−　デンマーク
スコットランド　−　ギリシャ

【グループI】
１位　ノルウェー　勝点12／４勝０分０敗／13得点・２失点
２位　イタリア　勝点９／３勝０分１敗／12得点・７失点
３位　イスラエル　　勝点９／３勝０分２敗／15得点・11失点
４位　エストニア　勝点３／１勝０分４敗／５得点・13失点
５位　モルドバ　　勝点０／０勝０分４敗／２得点・14失点

９月５日
モルドバ　０−４　イスラエル
イタリア　５−０　エストニア
９月８日
イスラエル　４−５　イタリア
９月９日
ノルウェー　−　モルドバ
10月11日
ノルウェー　−　イスラエル
エストニア　−　イタリア

【グループL】
１位　クロアチア　　勝点12／４勝０分０敗／17得点・１失点
２位　チェコ　　　　勝点12／４勝０分１敗／11得点・６失点
３位　フェロー諸島　勝点６／２勝０分３敗／４得点・５失点
４位　モンテネグロ　勝点６／２勝０分３敗／４得点・９失点
５位　ジブラルタル　勝点０／０勝０分５敗／２得点・17失点

９月５日
フェロー諸島　０−１　クロアチア
モンテネグロ　０−２　チェコ
９月８日
ジブラルタル　０−１　フェロー諸島
クロアチア　４−０　モンテネグロ
10月９日
チェコ　−　クロアチア
フェロー諸島　−　モンテネグロ

【勝ち上がり条件】
・ホーム&アウェー方式で戦う12グループの各１位が本大会出場。
・各組２位の12チームにUEFAネーションズリーグ成績上位4チームを加えた16か国がプレーオフに進出。そこから４グループに分かれ、トーナメント方式でそれぞれ勝ち上がった４か国が本大会出場。

構成●サッカーダイジェストWEB編集部

【画像】日本代表のメキシコ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ ５選手に及第点を超える高評価。MOMは圧巻のポストプレーを披露した９番