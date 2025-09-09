喪服姿の土屋太鳳を発見！映画撮影で見せたしっとり姿からの私服でお茶をグビッのギャップにビックリ！

喪服でしっとり

８月中旬、都内の寺院で映画の撮影が行われていた。

境内には多くの撮影スタッフがいたが、撮影自体は本堂の中で行われているようだ。しばらくしてスタッフに付き添われて出てきたのは喪服姿の美女……。土屋太鳳（30）だ。

土屋は長い髪を一本でまとめ、しっとりとした佇まい。その姿に、思わずドキッとさせられるほどだ。そして、外で待っていたスタッフに自ら声をかけると、腕を組み、真剣な表情で何やら話し始めた。どうやら、演技について意見を交わしているようで、近くにいたスタッフに聞くと、新作映画の撮影だという。

「土屋は10月に公開予定の映画『盤上の向日葵』への出演が６月に発表されています。同映画は同名の柚木裕子原作のベストセラー小説が原作で、主人公の将棋界に彗星のごとく現れた天才棋士・上条桂介を坂口健太郎（34）が演じています。

土屋は、彼の元婚約者・奈津子役で登場します。原作にはない映画オリジナルのキャラクターですが、物語のカギを握る上条と唯一接点を持つ人物で、重要な役どころといわれています。ただ、そちらの撮影はすでに終えているので、まだ未発表の新作映画だと思われます」（映画誌ライター）

土屋といえば’23年８月に、夫である「GENERATIONS from EXILE TRIBE」のメンバーである片寄涼太（31）との間に第１子を出産。そこからわずか３ヵ月で復帰し、激しいアクションシーンで知られるNetflixの人気ドラマ『今際の国のアリス』シーズン３の撮影に入ったことでも話題になった。その後も、映画『八犬伝』やTBS日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』など、休む暇なく立て続けに出演。この日も、都心の最高気温は35度。撮影自体は建物内だったとはいえ、一日中、強い日差しが照り付けており、かなりハードな撮影だったようだ。

再び建物に入り、しばらくすると撮影を終えたのか、Tシャツ姿の私服に着替えた土屋が出てきた。スタッフから渡されたお茶をグビグビッと喉に流し込み、無邪気な笑みを見せていた。喪服とのギャップには驚くばかりだった。

ドラマや映画で大活躍の土屋。振れ幅の大きい役で、今度はどんな演技を見せてくれるのか。期待しかない。

