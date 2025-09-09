『スティンガース』スティンガースチーム、禁断の結婚式潜入【第8話あらすじ】
俳優の森川葵が主演を務める7月22日スタートのフジテレビ系火9ドラマ『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』（毎週火曜 後9：00）の、第8話が9日に放送される。放送を前に場面カットとあらすじが解禁された。
【写真】変装のクセが強過ぎる…学生服に身を包んだ杉本哲太
日本ではまだ制度としての確立も曖昧な“おとり捜査”に真正面から挑む、警視庁内の異端チーム・通称“スティンガース”の活躍を描く、完全オリジナルの“爽快コンゲーム（だまし合い）エンターテイメント。
■第8話あらすじ
スティンガースルームに何やらマジックグッズやカラオケセットが用意されている。お楽しみ会？誰かの誕生日？乾（藤井流星）や水上（本郷奏多）、森園（志田彩良）、小山内（井内悠陽）、関口（杉本哲太）が考えをめぐらせるが、モニターには『練習しておいてください』のひと言だけ。なにか捜査に関係あるのだろうか…？
数日前、警視庁の会議室では、二階堂（森川葵）が西条（玉山鉄二）からある相談を受けていた。城山会会長の三男と、利根川ユニオン代表の次女の結婚式が、今週末に執り行われるという。どちらも国内最大規模の麻薬カルテルで、激しい抗争状態にある。組織が対立する中、愛を育んだ２人はまるでロミオとジュリエット。西条によれば、本来は組織対策部の案件だが囮（おとり）にかけてほしいやつらがいると、二階堂は依頼を受ける。『城山会&利根川ユニオン 結婚式で指名手配犯 ごっそり捕まえまＳＨＯＷ！』二階堂がミッションを映し出す。当日の招待客リストの中には警察が把握していない７名がおり、指名手配犯が偽名を使って式に参加するとみられている。そこで式場に現れた彼らを囮にかけ、一気に逮捕する狙いだ。
式場スタッフや参列者として潜入するスティンガース。抗争状態の組織が集まるという異常な緊張状態の中、披露宴が終わるまでにすべての指名手配犯を見つけ、逮捕に導くことはできるのか…？
