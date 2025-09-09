元阪神・横田慎太郎選手の軌跡を描く『栄光のバックホーム』本予告＆ポスター解禁、東京国際映画祭に出品決定
2年ぶり7度目のリーグ優勝を2リーグ制になってから史上最速で達成した、プロ野球・阪神タイガース。その阪神で活躍した横田慎太郎選手の人生の軌跡を描いた『栄光のバックホーム』の本予告映像＆本ポスタービジュアルが解禁された。あわせて、第38回東京国際映画祭 ガラ・セレクション部門に公式出品されることも発表された。
【動画】映画『栄光のバックホーム』本予告
21歳で脳腫瘍を発症し、引退を余儀なくされた阪神タイガース所属の横田慎太郎選手（当時）が最後の試合で魅せた“感動のラストプレー”と2023年に28歳でその生涯を閉じるまで、母・まなみさんら家族と共に闘い続けた人生の軌跡を描く本作。
主人公の横田慎太郎選手を演じるのは、元高校球児でもある新人・松谷鷹也。ともにプロ野球選手の父を持つ横田さんと松谷は数年前から親交を深め、横田さんはグローブを、松谷は俳優として最初に着た衣装をお互いにプレゼントし合ったことも。横田さんがホスピスに入ってから松谷は大阪に泊まり込み、横田さんに寄り添った。そして、横田さんの母・まなみさん役で鈴木京香がダブル主演を務める。揺らぐことのない息子への愛を強く、優しく演じる。
映像は母・まなみ（鈴木）の「慎太郎、あんたの人生、奇跡だったよ…！」という言葉から始まる。突然の病に苦しみ「野球してぇよ…！」と叫ぶ慎太郎（松谷）を、母が抱きしめる場面が胸を打つ。ラストは最後の試合で放たれた“奇跡のバックホーム”。松谷が横田本人のグローブを手に完全再現し、球史に刻まれた一瞬をスクリーンに甦らせる。
家族、仲間、恋人に支えられながら、最後まで希望を失わずに走り抜けた横田慎太郎の軌跡。『栄光のバックホーム』は、野球ファンのみならず、すべての人々に勇気を与える感動作となりそうだ。
本作は、10月27日〜11月5日に都内で開催される「第38回東京国際映画祭」のガラ・セレクション部門への公式出品が決定。ガラ・セレクション部門は、世界の国際映画祭で注目された話題作や邦画の最新作などを上映する部門で、『栄光のバックホーム』の注目度の高さがうかがえる。
