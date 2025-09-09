京都と沖縄の屋根に宿る魔除け。「鍾馗さん」と「シーサー」が睨む魔物の正体と2つの都市が恐れたもの

京都と沖縄、どちらにも民家の屋根の上に魔除けの象徴となるものが存在する。



京都には「鍾馗さん」、そして沖縄には「シーサー」。この2つの都市が恐れた「魔」とは何だったのか。



現在、京都と沖縄で二拠点生活をする作家・沖縄大学客員教授の仲村清司さんの著書『日本一ややこしい京都人と沖縄人の腹の内』（光文社）から一部抜粋・再編集して紹介する。

鴨川の氾濫は人々の命を奪った

ではなぜ、厄除けのなかでも「疫病除け」なのか。平安時代後期、白河法皇が「賀茂河の水、双六（すごろく）の賽（さい）、山法師、是ぞわが心にかなわぬもの」と嘆いた逸話はよく知られている。

いわゆる「天下三不如意（ふにょい）」で、誰もが服従する権力者であってもいうことをきかぬものという意味である。その筆頭に「賀茂川の水」をあげているところに知られざる京都の歴史がある。

鴨川なくして京都の風景と風情は語れぬように、あの穏やかな流れは京都のシンボルといっていい。いまや市民の憩いの場所であり、若者たちのデートスポットでもあるが、かつては毎年のように洪水を繰り返した「暴れ川」だった。要するに白河法皇でさえ鴨川は思い通りにはならなかったのだ。

鴨川は氾濫のたびに数え切れない人々の命と生活の場を奪った。それゆえ、歴代の為政者はこの暴れ川の治水に腐心した。

しかも、川の氾濫や洪水は高温多雨の梅雨や台風の季節に発生する。当時は命を落とした人たちの遺体や牛馬の死体がそのまま放置され、そのために洛中はたちまち疫病の発生源となった。

それだけではない。人が集まる都では初夏になると食中毒が頻発し、冬はインフルエンザが流行する。コロナ禍のときの「三密」と同じケースだ。

疫病が猖獗をきわめる都市

つまり、日本の都として栄華を誇った京都は、疫病が猖獗（しょうけつ）をきわめる都市でもあったのだ。医学のない当時、疫病をもたらすのは神の祟りや怨霊の仕業とされた。

そのため、神や怨霊を鎮めるための儀式や祭りが頻繁に開催された。さて、京都の夏を彩るあの祇園祭は疫病退散が目的だったといったらあんたどうする？

しつこいようだが、京都は疫病や洪水が頻発し、その影響で原因不明の「病」が蔓延する都市であった。

そこで、スサノヲノミコト（牛頭天王）の力を借りて、疫病をもたらす神を鎮めるための儀式を催した。これが祇園祭の発祥である。

ついでながら、毎年6月30日に京都の神社では「夏越（なごし）の祓（はらえ）」という行事が催される。大きな茅（ち）の輪を作り、そこをくぐって厄払いをする風習だが、これは半年の間に身に溜まった穢（けが）れを払い落とし、残り半年の息災を祈願する催しである。

茅の輪は疫病除けの呪力（じゅりょく）を秘めていると考えられ、貴船（きふね）神社では茅の輪が販売された。茅の輪は玄関に掛けておくのがならいで、これも町中でよく見かける光景だ。

元旦に安息を祈願し、祇園祭にも祈り、半年ごとの疫病封じも欠かさない京都人は、それほど疫病をおそれたのだ。他方、時代が下っても治水対策は何度も講じられた。とはいえ、自然の驚異にさからえるものではない。

近代に入っても洪水は絶えず、ついに、ここ100年間で最大級の洪水が1935（昭和10）年に発生した。鴨川に架かっていた30を超える橋や137棟の家屋が流されるほどの被害が出てしまったのだ。治水計画は現在も続いているが、このときの体験を契機にしたといわれる。

京都市民にとってこの洪水はいまだ可視的な過去で、それゆえ洪水と疫病はセットである。蘇民将来子孫也のちまきに代表されるように、「疫病退散」を願う行事や風習がいまもしっかり受け継がれているのはそれがためといっても過言ではない。

「魔物」の正体

ここまで書くと沖縄や京都がなぜ魔除け都市になったのかおわかりだろう。そして「魔物」の正体も見えてきただろう。

「やはり百鬼夜行の妖怪ですかい？」と思った人はたいへん問題ある人生を過ごしているので読み直していただくことをおすすめする。

いま述べたように京都人は鴨川の水害とそれにともなう疫病や伝染病を極端におそれた。

ゆえに京都人にとっての「魔」は疫病であったことは想像に難くない。

一方の沖縄の場合は誰もが思いつくように「魔」は台風だったろう。しかし、人々が恐怖したのはそれだけではない。沖縄は高温多湿の気候のために風土病も多く、マラリア、フィラリア、デング熱が流行した。

とりわけ、16世紀にオランダ船によってもたらされたとされるマラリアは死病といわれ、湿地帯の多い石垣島や西表（いりおもて）島では何度も廃村を繰り返している。こうした風土病も「魔」になったことは間違いない。

仲村清司

1958 年、大阪市生まれの沖縄人（ウチナーンチュ）2世。作家・沖縄大学客員教授。著書に『消えゆく沖縄』（光文社新書）、『本音の沖縄問題』（講談社現代新書）、『本音で語る沖縄史』『沖縄学』『ほんとうは怖い沖縄』（以上、新潮文庫）、共著に『新書 沖縄読本』（講談社現代新書）、『これが沖縄の生きる道』『沖縄 オトナの社会見学 R18』（以上、亜紀書房）などがある。