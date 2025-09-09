◇卓球WTTチャンピオンズマカオ2025(9日〜14日、中国・マカオ)

卓球の国際大会、WTTチャンピオンズマカオ2025が9日から開幕。そのドロー抽選が行われ、男子シングルスに出場する日本勢4選手の初戦の相手が決まりました。

日本勢トップ世界ランク3位の張本智和選手は、元1位(現31位)でロンドン五輪銅メダリストのオフチャロフ選手(ドイツ)と対戦します。

同22位の松島輝空選手は、同2位の王楚欽選手(中国)と激突。5月に行われた世界選手権の王者といきなりのマッチアップになりました。

同23位の戸上隼輔選手は、同15位のオ・ジュンソン選手(韓国)との試合に。初戦に勝利すると、2回戦では同1位の林詩棟選手(中国)と対戦する可能性があります。

同27位の篠塚大登選手は、同24位のグロート選手(デンマーク)と対戦。初戦を突破すると、2回戦は松島選手と王選手の勝者との戦いとなります。

卓球国際大会シリーズ「WTT」の中で、年に最大4大会開催される「グランドスマッシュ」、年に1度の「カップファイナル」に次ぐ位置付けとなる今大会。男女32選手によるシングルス戦が行われ、日本からは各4選手が出場予定です。