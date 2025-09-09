SixTONES松村北斗、“エキサイティングうなぎ屋”店主の一言に爆笑 独特スタイルの“うな重”3000円
6人組グループ・SixTONESの松村北斗がきょう9日、中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』（毎週火曜 後7：00）に出演する。
【動画】ぐんまちゃんと店主のやり取りにドキドキ→爆笑した松村北斗
同番組は、想像をはるかに超える“びっくりな店”を求め、スタッフが日本中を大捜査。スゴすぎて笑えるサービスを提供する「オモウマい店」を紹介するグルメバラエティー番組。今回は、群馬県太田市の「おまけこじつけ母ちゃんの世話焼きそば」、「エキサイティングうなぎ『野沢屋』」が登場する。
番組が2021年2月から定期的に取材している「野沢屋」。愛知・三河一色産のうなぎを使った“うな重”（3000円）は、客自身が焼く独特のスタイル。店主による「テメェのウナギはテメェで管理運営」というウナギの焼き方の説明は、店の名物にもなっており、現在も予約が絶えない。さらに、群馬県のマスコットキャラクター・ぐんまちゃんが取材に訪れる。
店前での2人のやりとりに、スタジオも「ヤバイ、タイマン始まる」「どうしよう、中で泣いてたら」などドキドキしながら見守る。店主がぐんまちゃんに放った一言に、松村をはじめ、出演者は爆笑してしまう。
【出演】
MC：ヒロミ
進行：小峠英二
ゲスト：YOU、松村北斗（SixTONES）
