『激突メシあがれ』レシピ投稿サイトで人気誇る3人が“斬新”キャベツ料理披露 佐々木希もアイデアに驚き【コメントあり】
NHK大阪放送局制作『激突メシあがれ〜自作頂上決戦〜』（総合、毎週水曜 後7：57）の10日放送回は「大量のキャベツをおいしく消費SP」を届ける。放送を前にゲストの佐々木希がコメントを寄せた。
【番組カット】見たことない！独創的な”キャベツ料理”
番組は、アマチュアが驚きの発想と探究心で作るラーメン、カレー、ハンバーガーにスイーツといった“自作グルメ”の頂上決戦を行う笑いと涙のグルメ・エンターテインメント。プロも舌を巻く驚きの発想と探究心で出来上がった、こだわりまくって作る極上のメシが登場する。
「キャベツを一玉買ったものの余らせてしまった、なんて経験ありませんか？」。そこで、10日放送回は大量のキャベツをおいしく使い切るアイデア・レシピを大放出する特別編を送る。大手レシピ投稿サイトで絶大な人気を誇る3人のレシピクイーンが驚きのキャベツ料理を披露する。絶品キャベツ料理の数々に、“芸能界屈指のキャベツ好き”佐々木も大興奮。佐々木がよく作るというお手軽キャベツ料理も紹介する。
また、17日は「マーボー豆腐」を取り上げる。ゲストは鈴木亜美。
■佐々木希コメント
キャベツって一玉だと余らせてしまいがちなんですが、それをあの手この手のレシピで使い切るというテーマがおもしろかったです。出てきたキャベツ料理はどれも本当においしくて、「ギョーザ・サラダ」とか「炊飯器で作るキャベツのポトフ」とか、ものすごく斬新なアイデアに驚かされました。でも簡単でマネしてみたくなるものばかりで、ちょっと皆さんのアイデアを自分の家庭でも作ってみたいなと思いました。本当に楽しませてもらいました。
