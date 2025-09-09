京都の「鍾馗さん」と沖縄の「シーサー」、二拠点生活の作家が考察する“魔除けの代名詞”に見る2都市の共通点

京都の家屋の屋根に飾られる「鍾馗」さん、そして沖縄の家屋の屋根に飾られる「シーサー」。風姿は異なるが、どちらも魔除けの象徴と言われている。



京都と沖縄で二拠点生活をする、作家・沖縄大学客員教授の仲村清司さんは、「京都と沖縄は似ているところがある」とする。



そのきっかけは「魔除けの代名詞」である鍾馗とシーサーから、「京都人がシーサーを見て鍾馗さんを連想しないのはよほど無神経ではないか。あるいは沖縄人が鍾馗さんを見てシーサーを連想しないというのも同様かもしれない…」と考えたことからはじまる。





道教系の神様「鍾馗さん」

著書『日本一ややこしい京都人と沖縄人の腹の内』（光文社）から一部抜粋・再編集して紹介する。

鍾馗（しょうき）さんとは中国の古代民間信仰に発祥する道教系の神様のこと。本来は「鍾馗」でいいはずだが、京都では名詞に「さん」をつけるのが通例。

たとえば、「お豆さん」「お日さん」「おはようさん」「天神さん」といった具合に食べ物やあいさつ、神仏にまで「さん」をつける。御所言葉の丁寧語が一般人にも普及した関係で、鍾馗さんもそう呼ばれるようになったのだろう。

道教というのがややこしいのだが、もともとの中国土着の民間信仰に儒教や老荘思想などが混交したもので、ひと言でいえば、現世利益の塊のような信仰で、宗教とはいえないという専門家もいるぐらいだ。

解脱（げだつ）を目的とした仏教とはまったく異なり、無病息災、招福、商売繁盛を信仰の目的とする。祈祷（きとう）や占い、まじないなどによって信仰の道具はいろいろあるが、鍾馗さんはそのひとつで、大きさは約20〜30センチほど。

鍾馗さんは武人なので猛獣のシーサーとはまったく風姿は異なるが、屋根の上にのせられた魔除けとして睨（にら）みをきかせている。

屋根に置かれ京都で睨みをきかす

つまり、風情はシーサーと酷似しているというか同じである。京都の僕の住んでいる家の向かいにも立派な鍾馗さんが屋根に置かれている。

その光景を初めて見た瞬間、僕はすぐにシーサーを連想した。「鍾馗さんを見てシーサーを連想しない〜」と述べたのはほかでもない。

鍾馗さんとシーサーがなぜ屋根に置かれ、魔除けとして同じようにいまでも睨みをきかせているのかという点なのだ。しかも、鍾馗さんはいかつい顔で太刀（たち）を持ち、怒り剥きだしで両目をカッと見開いている。その容貌は、誰が見ても「魔除け」以外の何物でもない。以来、僕はすぐに鍾馗さんについて関心を持ち、その歴史や分布などを調べた。

驚くべきことに、鍾馗さんの信仰が日本に入ったのは奈良時代（710〜794年）というのである。一方の「沖縄といえばシーサー」があたりまえの風景になったのは意外なことに明治22年以降のこと。

それまで禁じられていた瓦葺（ぶ）きの屋根が庶民にも許されてからである。知名度ではいまや沖縄のシーサーが圧倒的に有名だが、歴史をたどると比較にならないぐらい鍾馗さんのほうが古い。屋根の上のバイオリン弾きはいても、民家の屋根の上に据えられた魔除けは、少なくとも僕はこの2つしか知らない。

鍾馗は皇帝の夢に現れた？

などと、思考をめぐらしている間に那覇空港直行バスに遅れてしまい、路線バス経由モノレールに変更する。この代替え手段は猛ダッシュが必要になる。

そうしてこけつまろびつようやく空港に到着し、機内ではいつものA10に着席し、シートベルトを締めるのだが、頭のなかは鍾馗さんとシーサーのことでいっぱいである。

実在した人物ともいわれる鍾馗は唐の玄宗（げんそう）皇帝が大病を患ったときに夢の中に現れ、病をもたらした鬼を退治したとされる。鍾馗が述べ語るところでは、自分は科挙（かきよ）（官吏登用試験）に落ちて自死したという。あまりに容貌魁偉（ようぼうかいい）すぎたのが不合格の理由だったらしい。

玄宗は憐れんで正式な儀礼に則り、鍾馗を葬ったところ、彼は世の魔物を退治すべく志すと言上して消えた。同時に玄宗の病が全快したことから以後、神として祀られ、屋敷の門前に鍾馗の絵を描いたものが流行したという。

鍾馗にとっては容貌魁偉の顔が後世名を残すきっかけとなり、神様まで祀り上げられたのだから、世の中というものは何が禍（わざわい）し、何が幸いするかわからない。

あるいはもっといえば、鍾馗がイケメンで科挙に合格していたとしても、後世、名を残すことはできなかったに違いない。と、同じく容貌魁偉でシーサー面（づら）をしている僕はそう信じて疑わないのである。

奈良から京都へ

先に鍾馗は奈良時代に伝来したと書いたが、興味深いのは奈良の東大寺の境内にある茶屋の屋根に鍾馗が置かれている点である。仏教の東大寺と中国の道教は教義としては相容れない関係にあるが、時代を振り返れば理解できなくもない。

というのも玄宗が唐の皇帝として在位したのは西暦712〜756年。奈良に朝廷が置かれたのは西暦710〜794年で、玄宗が生きた時代とぴたりと一致する。このことについて国民的歴史作家、司馬遼太郎はさすが見逃していない。

東大寺は遣唐使帰りのいわば溜まり場だった。たとえ仏教にかかわりがなくとも、先進国で流行している魔よけだということで、この道教的なものも持ち帰ったのであろう。

（司馬遼太郎著・『街道をゆく24 奈良散歩』朝日文庫）

その鍾馗が794年の平安京遷都によって奈良から京都に広がり、しだいに定着していったとすればツジツマが合う。

都が置かれた京都はその後1200年も続き、鍾馗さんはやがて「京都のもうひとつの顔」となって魔物の監視・退治の任務を得たということになる。

魔除け都市・沖縄

シーサーにいたってはそれほど説明はいらないだろう。いまやシーサーは屋根だけでなく、門柱、庭、玄関、さらにはお土産の置物やキーホルダー、シーサーの顔をしたスイーツ業界にまで越境している。

発祥は古代オリエントのライオンがルーツとされ、一説にエジプトのスフィンクスとする説もある。いずれにせよ、歴史は古く、獅子＝ライオンが魔除けになっている地域はヨーロッパから中東、東アジアまでユーラシア大陸全域にわたっている。

中国にはシルクロードを経て伝来し、15世紀以降に琉球へ伝わり、本土に伝来したものは狛犬＝高麗犬とも書くことから、朝鮮半島を経由して入ったと考えられている。

ともかくも本土の神社にある狛犬とシーサーは親戚同士で、琉球には鍾馗さんは伝来したのかどうか、普及はしなかった。もうひとつ、沖縄には石敢當（いしがんとう）がある。丁字路や三叉路のつきあたりの地面近くに置かれた中国由来の魔除けである。

もとより、琉球は中国と関係が深いので道教的要素が強いこれらのまじないのたぐいが導入されるのも不思議ではないが、最近では世界遺産の斎場御嶽（せーふあーうたき）がパワースポットになるなど、沖縄はさながら魔除け都市になっている。

「ちまき」とは…？

と思っていたところ、京都にも鍾馗さん以外にさまざまな魔除けがあることを、のちに知ることになる。それは民家の玄関の表札や軒先にある。京都の住宅街を歩くと5軒に1軒は注連縄（しめなわ）にとりつけられた「ちまき」に気づくはずだ。

そもそも注連縄は神道における祭具で、糸の字の象形を成す紙垂（しで）といわれる白い紙を垂らしたもの。よく神社の神木に巻きつけられているが、京都では玄関の上にもごくふつうに掛けられている。

はやい話が神聖な区域とその外を区分する結界だ。これだけでも十分魔除けになっていると思うのだが、京都人はそれだけでは足りぬらしい。

その注連縄に、笹の葉で作られた厄除けの護符をとりつけたものを一年間玄関に飾る。毎年祇園祭のときにだけ、各山鉾のお会所や八坂神社で販売されている。

ちまきに挟まれた紙には「蘇民将来子孫也（そみんしょらいしそんなり）」が大書されている。八坂神社の祭神、スサノヲノミコト（牛頭天王：ごずてんのう）が旅先で一夜の宿を請うたところ、蘇民将来という人物が粟で炊いたご飯で手厚くもてなした故事にちなんだもの。

蘇民将来の親切な振る舞いを尊んだスサノヲノミコトは感謝の印として、疫病流行の際「蘇民将来之子孫也」と記した護符を与え、蘇民は疫病より免れると約束したとされる。つまり、蘇民将来之子孫也には「私は蘇民将来の子孫です。だから疫病からお護まもりください」という意味が込められている。

仲村清司

1958 年、大阪市生まれの沖縄人（ウチナーンチュ）2世。作家・沖縄大学客員教授。著書に『消えゆく沖縄』（光文社新書）、『本音の沖縄問題』（講談社現代新書）、『本音で語る沖縄史』『沖縄学』『ほんとうは怖い沖縄』（以上、新潮文庫）、共著に『新書 沖縄読本』（講談社現代新書）、『これが沖縄の生きる道』『沖縄 オトナの社会見学 R18』（以上、亜紀書房）などがある。