Image: Wes Davis / Gizmodo US

賢いお掃除はまかせて。ただし、お値段は高めです。

現在、ドイツで世界最大級の家電・エレクトロニクス展示会、「IFA 2025」が開催中です。今年出展される新製品は、そのほとんどにAIが搭載されているもよう。Ecovacs社の新型ロボット掃除機、Deebot X11 OmniCycloneもそのひとつです。

スマートホーム規格Matter対応のこちらのロボット掃除機はAIを活用し、ユーザーの生活リズムに合わせて掃除スケジュールを自動調整してくれます。さらに高度なロボティクスを搭載しており、部屋の隅にあるホコリをしっかりキャッチする突起部分がついているほか、低い段差ならサクッと乗り越えてしまいます。

アメリカではすでに販売開始しており、価格は1,499.99ドル（約22万円）という強気設定です。（期間限定で1,299.99ドルに値下げ）。

Ecovacsによると、Deebot X11 OmniCycloneにはオンデバイスAIモデル、AI Agent Yikoを採用。こちら、Yikoアシスタントの改良版で、記憶したコマンドではなく、自然言語で話しかけることができるのだそう。

同社によると、本機はこのAIシステムを活用し、「ユーザーの習慣・間取り・好み」に基づいてお掃除のルーティンを構築。最終的にはユーザーがいちいち指示をしなくても、絶妙なタイミングとコースを選んでお掃除してくれるようになるそうです。

単に掃除に関するコマンドだけでなく、幅広い話題で話しかけることで、多様な機能を活用できるようになるんだとか。

Deebot X11 OmniCycloneはスマートホームAI、Matterに対応しているので、Apple HomeやGoogle Homeなどの主要プラットフォームにも接続可能。ただし、起動・停止・ベースに戻る、といった基本的なコマンドにしか対応できません。

さらに、モップローラーが本体側面から最大15mmまで伸びるという新機能を搭載。部屋の端まで掃除できるのはもちろん、本体が入り込めないようなカウンター下のスペースなども、しっかりきれいにしてくれます。

展示会の実演コーナーでは、掃除機が滑るように掃除する様子をみることができました。従来のロボット掃除機はサイドブラシがゴミを前方に飛ばすだけで、お掃除コースの軌道におさめるのはむずかしかったのですが、本機は特に直線のお掃除はかなり上手。ローラーが長い辺に沿って伸び、角を曲がる際には引っ込む、という動作を繰り返していました。

一方、角を曲がる動きは苦戦しているようす。ただ、実際にはゴミが落ちているわけではなかったので、真の性能は未知数です。

Gif: Wes Davis / Gizmodo US 段差を超えるDeebot X11 OmniCyclone

Ecovacsの最新ロボット掃除機は、厚みのあるラグの段差や、部屋間の高い段差を乗り越える機能も搭載。EufyのMarsWalkerのような本格的な階段昇降機能ではありませんが、実際の動作を見ても、小さな段差はなんなく乗り越えていました。

撮影した動画を見ると、その仕組みがよくわかります。ロボットが自らを押し上げるのではなく、スロープのような形状の前面部分と、グリップ力の高い車輪で、段差を押し上げて乗り越えます。これは、ルンバのJ7 Plusよりはるかに優秀。ルンバはキッチンへの低い段差を乗り越えるだけでも何回も失敗していましたので、その粘り強い精神は称賛に値しますが、この点ではDeebot X11 OmniCycloneが明らかに優位です。

最後に、EcovacsはDeebot X11 OmniCycloneに窒化ガリウム（GaN）部品を搭載し、急速充電を実現したと発表しています。同社によれば、わずか3分で6%の充電が可能で、ローラーモップの清掃時など、短時間のドッキングごとにこの機能を活用して充電しているとのこと。

ドックといえば、Ecovacsはバッグレス化を実現。Deebot N20と同様、バッグではなくサイクロン式の取り外し可能なキャニスターを採用しており、詰まりにくくなっているとのこと。展示されていたフロア型もでるのキャニスターは、ハンドルの下に指を引っ掛けて引っぱるだけで、簡単に取り外すことができました。

実際の機種を試してみないと詳しいことはわかりませんが、一言でいうとDeebot X11 OmniCycloneはかなり期待大です。ただひとつだけ確かなのは、1,499.99ドルという価格は掃除機としては非常に高額。ロボット掃除機としては破格と言えるお値段です。