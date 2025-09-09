投稿主さんのことが大好きなミヌエットの女の子。頭をナデナデされると、不思議で可愛い仕草を見せてくれるそうで...。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で17万回再生を突破し「仕草が可愛すぎる」「お礼してくれてるのかな？ 可愛いww」「お顔しょもしょもしてるのも可愛い」といったコメントが寄せられています。

【動画：頭を『なでなで』された猫が…とんでもなく尊い『まさかの仕草』に爆笑】

ミヌエットのららちゃん

TikTokアカウント『ららちゃん 短足ミヌエット』に投稿されたのは、ミヌエット「らら」ちゃんの姿。短い足とビー玉のようにまんまるな目が特徴の女の子です。

投稿主さんにナデナデされるのが大好きだというららちゃん。ある日、投稿主さんがららちゃんの頭をナデナデしていると、ららちゃんが不思議な仕草を見せたのだとか。

頭を撫でられると...

なんと、頭を撫でられるのと同時に舌をぺろぺろしたのだそう。投稿主さんにナデナデされている間、何度も舌をぺろぺろしたというららちゃん。ららちゃんの仕草を見て、投稿主さんは「なんで？」と疑問に思ったそうです。

撫でられているときのららちゃんの表情は、チャームポイントのくりくりの目がしょぼしょぼになるほど気持ち良さそうだったといいます。あまりの気持ち良さに舌をぺろぺろしてしまったのかもしれませんね。

可愛すぎる仕草が話題に

撫でられながら舌をぺろぺろするららちゃんの様子は、大きな反響を呼ぶこととなりました。

TikTokで2.8万いいねを獲得し、「顔ヨボヨボでかわいいｗｗｗ」「耳下がるのかわちすぎゆ」「しょもしょもしててかわいいい～」などのコメントが寄せられています。

ららちゃんが舌を出す仕草に対しては、「毛づくろいしてるつもりになってるね」「撫でてくれたお礼にペロペロしてあげようと思ってるのかもしれませんね」「痒いんかな？」「エアーミルク飲みかな？」「母を思い出してるんじゃない？」など多くのコメントが集まりました。

真相は分かりませんが、ららちゃんの仕草を見てたくさんの人が笑顔になったことは間違いないようです。

実は、ららちゃんには舌をぺろぺろする癖があるようで...。他の投稿では、ららちゃんが後ろ足で体を掻いているときに舌をぺろぺろする姿が見られました。「空気舐めてるの何で？」と投稿主さんは、やはり疑問に思ったのだそう。

舌をぺろぺろするのは、ららちゃんの可愛らしい「個性」なのかもしれませんね。

TikTokアカウント『ららちゃん 短足ミヌエット』には、今回紹介した「らら」ちゃんの愛らしい日常の姿がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『ららちゃん 短足ミヌエット』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。