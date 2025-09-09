【世田谷女性殺害】白昼の住宅街で…別れ話でストーカー化した韓国人容疑者が元恋人にふるった犇Э廊

警官に囲まれるようにして人が倒れていた

９月３日、警視庁国際犯罪対策課は自営業、バン・ジ・ウォンさん（40）の首を刃物のようなもので切りつけて殺害したとして、韓国籍の職業・住所不詳のパク・ヨンジュン容疑者（30）を殺人の容疑で東京地検に送検した。朝８時ごろ、世田谷署の２階から姿を現したパク容疑者は、集まった報道陣を一瞥すると、終始うつむいたまま階段を降り、護送車に乗せられた。その表情からは何の感情も読み取ることはできなかった。

世田谷区の閑静な住宅街で凄惨な事件が起きたのは、１日の午後１時半ごろのことだった。

「バンさんは午前11時ごろにブランド服の撮影の立ち会いで現場のスタジオを訪れ、休憩で外に出たところをパク容疑者に襲われたのです。バンさんは病院に搬送されたものの、午後３時ごろに死亡が確認されました。パク容疑者はこの日の朝８時過ぎには現場に到着し、バンさんを襲う機会をうかがっていたようです。また前日にも現場付近をうろつくパク容疑者の姿を防犯カメラが捉えており、下見に来ていたのではないかとみられています」（全国紙社会部記者）

現場の近くに住む50代の女性は、事件直後、ふだんとは違う雰囲気を感じたと次のように話してくれた。

「この辺はふだんはとても静かなんです。事件のあった日は、なんというか、いつもとは違うざわざわとした雰囲気を感じて外を見に行きました。すると、パトカーが１台止まっていて、３人の警察官に囲まれるようにして人が倒れているのが見えたんです。タオルのようなものを当てているのが見えましたが、男性か女性かはわかりませんでした。

その時は交通事故かなと思って、いったん家の中に戻ったんですが、しばらくして何台ものヘリコプターが飛び交う音が聞こえたので、もういちど外を見に行ったんです。すると、パトカーが何台も止まっていて、その辺の道路は封鎖されていました。何人もの刑事さんの姿が見えたので、これは大変な事件が起きたなと思ったんです」

その後、現場から逃走をはかったパク容疑者だが、約３時間後に羽田空港で発見され、身柄を拘束された。すでに韓国行きの航空券を予約していたという。

バンさんとパク容疑者は、昨年10月に日本語の学習アプリを通じて知り合い、今年の４月から交際を始めたというが、別れ話を巡ってトラブルになっていた。前出の社会部記者が解説する。

「パク容疑者はバンさんに会うために、８月23日から短期滞在で来日していました。29日未明に、バンさんが『パク容疑者に別れ話をしたら、暴力を振るわれた』と三田署管内の交番に相談。パク容疑者の束縛が強かったことから、バンさんは別れ話を切り出したそうです。

警視庁はバンさんを知人宅へ避難させた上で、パク容疑者にバンさんに近づかないように指導し、『私は彼女に接近しない。連絡も取りません』という上申書を書かせました。そしてパク容疑者に帰国を促したのですが、『大阪に行きたい』と話したため、捜査員が東京駅まで送り届けたのです」

しかし、その日の夕方にはマンション付近に現れたパク容疑者を警備員が目撃している。そして翌30日、パク容疑者はバンさんが住むオートロックのマンションに侵入し、部屋の付近をうろついているところを警備員が再び目撃、110番通報した。

「駆けつけた捜査員に、パク容疑者は『彼女が心配だから見に来た』と説明したということです。いったんは建造物侵入の容疑での立件も検討したようですが、客観的証拠がそろわなかったため、成田空港から帰国させることにしました。

30日午後にはパク容疑者に成田空港から韓国へ向かう航空券を予約させ、捜査員が保安検査場まで見送りました。しかし、パク容疑者は予約を取り消して国内にとどまっていたのです。空港を出たパク容疑者は田町駅付近のホテルに滞在しながら凶器を入手し、現場を下見するなど、バンさんを殺害する準備をしていたとみられています」（前出・社会部記者）

とっさに反応するのは難しい

どこまでもバンさんに執着していたパク容疑者。ここまで執拗に命を狙ってくる相手に対して、対策の手段はあるのだろうか。防犯アドバイザーの松丸俊彦氏に聞いた。

「今回の場合、すでに身の危険を感じるレベルになっているわけですから、基本は一人にならない、相手の姿を見かけたらすぐに逃げて、通報するということになります。そして突然、目の前に現れたら、とにかく最初の一撃をかわすことが重要です。『やめて』でも『助けて』でもいいので大声を出せば、剣道の気合と同じで相手をひるませられるかもしれないですし、バッグなど、何か持っているもので攻撃を防ぐことも頭に入れておかなければいけません。

催涙スプレーや防犯ブザーを使用すれば、やはり相手をひるませる効果がありますし、とっさに反応できない場合を考慮して防刃服を着ておけば、被害を軽く抑えることが期待できます」

そして、「とっさに反応するのは、なかなか難しい」と、こう続けた。

「たとえば、まったく地震のない国から日本に来た外国人は地震の揺れが来たときにどう対処していいのかわからないんです。それでも頭を守りながら丈夫な家具の下に隠れるという訓練を一度経験しておけば、それなりに動けるようになります。

暴漢に襲われたときも同じで、どう対処すればいいか、一度でも体を動かすなどのシミュレーションをしておけば、まったく動きが違ってきます。防犯セミナーなどに参加してみることをおすすめします」

別れ話からトラブルになり、悲劇的な結末に至ってしまう例は25年前にストーカー規制法ができてからも後を絶たない。パク容疑者は、現在、黙秘しているという。その一方的な歪んだ想いを取り調べで打ち明けることはあるのだろうか。

取材・文：中平良