ベッドの上で猫とぬいぐるみが並んだ1枚の光景がSNSで大きな話題になっています。記事執筆時点で17.9万回以上表示され、「部長、最高ですw」「楽しい朝を迎えられました」などのコメントが寄せられ、注目を集めています。

【写真：口をぱかっと開ける猫→となりにいる『ぬいぐるみ』を見てみると…】

顔芸猫が見せたまさかの一致

Xアカウント「mikemiyo」に投稿されたのは、顔芸が得意だという猫の「チャロ」さんと、夕張市で生まれたマスコットキャラクター「メロン熊」のぬいぐるみが並ぶワンシーン。

メロンをかぶった熊「メロン熊」は、口をぱかっと開いて、たくさんの牙をのぞかせています。目はまん丸でくりくりと愛らしいですが、夕張のおいしいメロンを食い荒らした熊とのことで……。

そんなメロン熊の隣に並ぶチャロさんを見てみると、びっくり！メロン熊と同じように、口をぱかっと開いているチャロさん。チャロさんの表情はまるでメロン熊そのものです。シンクロ率の高さに多くのユーザーが驚きました。

見る人を元気にしてくれるチャロさんの顔芸

見事、メロン熊を完コピしてくれたチャロさんは、普段からひょうきんな一面を見せてくれています。「ハコの日（8月5日）」と聞いては電車を模した箱の中にすっぽり収まってみたり、連休最終日には絶望してみたりと、寝転びながらファイティングポーズをとってみたり。

笑いと癒しを同時に届けてくれるチャロさん。そんなチャロさんの魅力がぎゅっと詰まった今回の投稿は9,000件のいいねを集め、「どっちがチャロさんだかわからないくらいお顔が同じ」「同じようにお口ぱかっ！できるなんてかわいい♡」「さすが顔マネグランプリ覇者」などのコメントが寄せられました。

Xアカウント「mikemiyo」さんでは、日常の中で披露されるユニークな表情や楽しい投稿がたくさん公開されています。朝から元気をもらえそうです！

写真・動画提供：Xアカウント「mikemiyo」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。