敵地オリオールズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、敵地オリオールズ戦に「1番・DH」で出場。2打席連続弾を放つなど2打数2安打2打点、3四球の大活躍を見せた。チームは5-2で勝利し、連敗を5でストップ。一方で、9回の走塁には地元放送席が「何をしていたんだ」と苦言を呈している。

4-2と2点リードの9回。無死一塁から大谷が四球で出塁し、なおも無死一、二塁で次打者のムーキー・ベッツ内野手は左翼フェンス直撃の適時打を放った。だが、大谷は一、二塁間で足を止め、結果的に二塁でストップ。ベッツも進塁できず、チャンスを拡大することが出来なかった。

続くフリーマンは左飛、コンフォートは併殺に終わり、5-2から点差を広げることは出来ず。結局勝利したものの、前日も3点差の9回に逆転サヨナラ負けを喫したとあって、米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の放送席はこの“走塁ミス”を問題視した。

解説のオーレル・ハーシュハイザー氏が「ショウヘイは何をしていたんだ」と投げかけると、実況のスティーブン・ネルソン氏は「彼も（打球を）見ていましたよ！」と驚いた様子で反応した。

ハーシュハイザー氏は続けて「ムーキーがバッターボックスから出た様子を見て、ホームランだと思ったのかもしれない。打球の行方を読まないといけない」と苦言を呈した。ネルソン氏も「そしてスペースも読まないといけません。5試合連続で小さなことを怠ったために負けたのですよね」と5連敗中だったチーム状況を鑑み、気を引き締めることを求めた。



