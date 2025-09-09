ｔｉｍｅｌｅｓｚの原嘉孝（２９）が、今冬公開予定の「初恋芸人」（夏目大一朗監督）で映画初主演を務めることが８日、分かった。

中沢健氏の同名小説が原作で、ドラマや漫画化もされている話題作。「彼女いない歴＝年齢」の売れないピン芸人・佐藤賢治（原）が、自分のことを「面白い」と言ってくれる女性と出会い、初恋に落ちる姿を描く。

原は、今年２月にオーディションプロジェクトを経て、グループに新加入。本作の主演抜てきはオーディション前に決まり、撮影は俳優として活動していた当時に行われた。役づくりに余念がなく「プライベートでお笑いライブに通った日々を思い出します」と初挑戦の芸人役を熱演している。

演じる賢治は、恋に不器用な役柄。「とんでもなくピュアで、かわらしい一面がある」と愛着をのぞかせ、「とにかく、愛をもって演じさせていただきました。『何者でもないもの』の物語、皆さんにお届けできることにワクワクしております」と公開を心待ちにする。

本作は、１３日から開催される「しまなみ映画祭」、１０月１７日開幕の「ゆうばり国際ファンタスティック思い出映画祭２０２５」での特別上映も決定した。