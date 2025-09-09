◆ラグザス ｐｒｅｓｅｎｔｓ 第３２回 ＷＢＳＣ Ｕ―１８ 野球ワールドカップ ▽１次ラウンド 日本１０−０南アフリカ＝５回コールド＝（８日・沖縄セルラー那覇）

日本は南アフリカを１０−０の５回コールドで下し、開幕４連勝でスーパーラウンド進出を決めた。先発した最速１４９キロを誇る今秋ドラフト候補右腕の中野大虎（大阪桐蔭３年）が５回を９Ｋで４安打完封。Ｕ−１８Ｗ杯で大阪桐蔭の投手は９連勝となった。打線は３回、今岡拓夢内野手（神村学園３年）に今大会のチーム１号となる２ランが飛び出すなど、活発に援護。９日午後６時３０分からは１次ラウンド５戦全勝を懸け、プエルトリコ戦に臨む。

＊ ＊ ＊

南アフリカ戦では１回終了後、雨が激しくなり、約５０分間の中断となった。グラウンド上にはシートが敷かれた。

雨が上がり、シートを外す作業が行われ、小倉全由監督（６８）＝前・日大三監督＝ら高校日本代表のコーチングスタッフも参加。自らシートを引っ張った。

南アフリカのコーチングスタッフもシート敷きを手伝うなど、両国のベンチが試合再開へ汗をかいた。場内のファンからも、雨上がりの夜空に拍手が鳴り響いた。場内のＢＧＭには井上陽水奥田民生の名曲「ありがとう」が流れ、グラウンド整備に尽力した人々へ感謝の思いに包まれた。

試合後の小倉監督は報道陣からその行動について聞かれ、「雨なので、１人でも力になったらいいかなって。早く試合をやりたいし、それだけですね。力が余っているから、ベンチにいるのももったいない」と語った。

さりげなく自然体で協力するコーチングスタッフの姿勢は、高校侍にとっても大きな学びとなったに違いない。（加藤 弘士）