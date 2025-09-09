静岡県伊東市の田久保真紀市長が「東洋大卒」と学歴を偽ったとされる問題で、市議会で１日に不信任決議を受けた田久保市長が、市議会の解散か、辞職・失職かを選択する期限の１１日が迫っている。

解散すれば、４０日以内に市議選が行われる。何もしなければ失職となり、５０日以内に市長選が実施される。

市議会は１日、市議会の調査特別委員会（百条委員会）での調査や東洋大の記録などから、市長の証言を虚偽と認定し、不信任決議案を全会一致で可決した。田久保市長は同日、「持ち帰って検討する」と述べた後、進退について明言していない。

台風１５号による市内の被災現場を６日に視察した田久保市長は「被害を把握して、担当課としっかり対策に取り組む」と述べた。自身のＳＮＳには、防災服姿の写真とともに、その日の活動について書き込んだ。

不信任を決議した市議会側は解散をにらんで臨戦態勢だ。市議の一人は「２年前の市議選ではポスターや事務所費などで２００万円かかった。覚悟を決めて不信任を決議したのだから出すしかない」と話した。

市選挙管理委員会によると、前回の市議選には約４５００万円、前回の市長選には予算ベースで約３０００万円かかったという。

市政の混乱はいつまで続くのか――。田久保市長の決断に注目が集まる。