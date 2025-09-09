

田舎道にぽつんと現れる、レトロな「卵の自販機」。なぜここで人気を集めるのか？（筆者撮影）

【写真を見る】｢味は変わらず3割安い｣卵を売るレトロ自販機はこんな感じ

沖縄本島南部の田舎道、突然現れたのは「うみたてたまご」の大きな看板。気になって立ち寄ってみると、レトロな雰囲気の卵自販機がある。

頑丈そうで安心感のある武骨なデザインの自販機には、「こんもり」（12個入り300円）、「大まる」（9個入り270円）、「ふたご」（8個入り270円）など、珍しい名前が並ぶ。

規格外の卵を3割引で販売

これらは規格外品で小売店への一般的な流通ルートに乗らない卵だ。中でも「中身美人」（8個入り200円）は、殻の凹凸や色が規格外で、味や大きさは規格品と変わらないものを通常の約3割引で販売している。品切れ必至の人気商品なのだとか。

硬貨を入れると、女性の声で「お好みの品物を押してください」「扉を開けてください」などのアナウンスが流れる。

「この声が流れることで子どもたちが喜んで、卵を買いたがるんですよ」と話すのは、この自販機を運営する見奈須フーズの宮城哲治社長だ。

2002年、同社の養鶏場前に沖縄県で初めて鶏卵の自動販売機を設置して以来、23年間稼働し続けてきた。

宮城社長は「養鶏場のすぐそばに自販機があると、とれたての卵が売っているとすぐにわかるでしょう」と、立地そのものが発揮するマーケティング効果を駆使する。



2002年に沖縄県で初めて卵の自動販売機を導入した見奈須フーズの宮城哲治社長（筆者撮影）

自販機を南城市内に絞るコンパクト経営の理由



養鶏施設に隣接した飼料タンクの数々（筆者撮影）

見奈須フーズが飼育しているのは成鳥が約10万羽、雛が約2万5000羽。オフィスに隣接した養鶏場からの匂いは、学校で鶏を飼っていた小学生時代を思い出して懐かしい。「匂い、大丈夫？」と気遣ってくれる宮城社長。1965年にわずか30羽から養鶏業を開始した先代の父・徳次郎氏から養鶏場を受け継いだ2代目だ。

自販機は3地点に設置している。いずれも見奈須フーズのある南城市内。2002年に最初の自販機を養鶏場前に設置し、2005年に残る2カ所に設置した。いずれも周辺は決して多くの人が住んでいる地域ではないものの、幹線道路同士をつなぐ抜け道に設置しているため「一定の交通量があり、停車をしても迷惑にならない」という好条件を得た。



見奈須フーズの宮城哲治社長（筆者撮影）



見奈須フーズの養鶏場前の自動販売機がある通りの様子（筆者撮影）

自販機による年間の売り上げは、全体の約2.5%に当たる約1000万円。「維持費はかかりますけど、24時間365日、台風の日以外は毎日開店ですから。その点では助かっていますよ」（宮城社長）。

商品は1日に3回ほど補充している。市内に設置場所を絞っているのは、新鮮さを維持するための補充効率を重視したからだ。養鶏場から車で15分ほどで人口の多い那覇市内にも行ける距離だが、安定的に生産・補充ができる規模として、敢えて拡大せずに最適なサービスを優先している。



同じ南城市内にある別の自販機（筆者撮影）

ユニークなオリジナル商品に込めた“親心”



「こんもり」「大まる」「ふたご」などのオリジナル商品ラインナップ（筆者撮影）

冒頭でも触れた、ユニークな名前の卵ラインナップ。もともとは、規格外品で小売店への一般的な流通ルートに乗らない卵たちを、おいしく食べてもらおうと考えた宮城社長の“親心”だった。

宮城社長によると、鶏卵はサイズの大小にかかわらず、黄身の量はどの個体もほぼ同じで、白身の量が変わるという。「こんもり」はサイズが小さく白身部分が少ないもの。「大まる」はサイズが大きく白身が多いものだ。

前述した「中身美人」の商品紹介では、「見た目は少し悪いけど中身は美味の卵です」と、七五調のテンポ良い文言で愛情を込めた言葉が並ぶ。



殻の凹凸や色が規格外の「中身美人」（筆者撮影）

「ふたご」は読んで字のごとく、双子の卵。これらが双子の卵であることが、割る前からなぜわかるのだろうか。宮城社長は「若い鶏しか双子の卵を産まないんですよ。通常、若鶏の卵は小さいことが多いのですが、突然不自然に大きな卵が出てきます。『これは確実に双子の卵だ』とわかります」と説明する。3つ子や4つ子は、長年の養鶏人生でも「聞いたことないねぇ」と笑う。



製品化のプロセスで使っている機械を説明する宮城社長（筆者撮影）

これらの愉快でかわいらしいネーミングは宮城社長によるものだ。

オリジナル商品には、規格外品だけではなく、積極的に自社で開発した卵もある。その一つ「ふこい卵」は、海草のぬるぬる成分に含まれる食物繊維の一種「フコイダン」を含むエサを与えた鶏が産んだ、栄養価の高い卵。白い卵を産む鶏と赤い卵を産む鶏を掛け合わせて、ピンクの卵にしていることも特徴だ。

鶏の卵は、エサの特徴がそのまま表れやすい特徴があり、オリジナル商品開発やブランド化がしやすいという。宮城社長は「全国的にもブランド卵が多くて、このような商品開発をやっているのはうちだけではないですが」と前置きするものの、精力的に自社ブランドの展開を推し進めている。



自社の卵を使ったドーナツの販売もしている（筆者撮影）

自販機導入のきっかけは、会社の移転だった。もともと沖縄県外では卵の自動販売機をよく見かけており、車が乗り入れて停車するのに便利なスペースを得たことで「良いかもしれないな」と思い立った。規格外品もしっかり売りたいと常々考えていたところだった。

そこからの行動は早かった。養鶏の業界雑誌にあった広告を目にした。「ページをぱらぱらぱらとめくってね。すぐ電話しました」

数ある自販機の中から、三友機器株式会社（福岡市）が製造販売する「たまご市場」を採用した。立体駐車場のように内部で商品が順繰りする「ロータリーストック方式」で、補充した分から先に販売されるため、長時間取り残される商品が発生せず、新鮮さを担保できる仕組みだ。



自販機内部の様子（筆者撮影）

宮城社長は「会社の知名度が上がりました。場所の説明をするときも『自販機があるところ』と言えばすぐわかってもらえます」と話す。生産者と購入者の直接の接点になっていることで、お互いのコミュニケーションも弾むという。

「選ぶ楽しさ」でついつい買っちゃう色んな卵

商品数を多く取りそろえることで、「卵を買う」という行為に選ぶ楽しみを創出した。スーパーマーケットで日々の買い物の一つとして卵を買うのとはちょっとだけ訳が違う。卵の自動販売機の前で「卵を買う」というピンポイントな買い物をすることとなる。

筆者も自販機で卵を買って帰ったが「とりあえず安いし、まずは『中身美人』を買うか」「『ふたご』を買って割ったら毎回楽しいだろうな」「今お腹空いているから、すぐ食べられるようにゆで卵も買っておこう」と、卵の自販機の前に立つだけで、卵の物欲が押し寄せてくるのだ。ついつい客単価を上げてしまっている自分に気づかされる。



ついついたくさん買ってしまった卵商品たち（筆者撮影）

沖縄県の鶏卵自給率は約7割で、これは全国の97%（2020年度、農林水産省）と比べると圧倒的に低いと言える。だからこそ、沖縄県産卵の魅力について「一番は新鮮さだと思います」と宮城社長。その言葉を象徴するように、見奈須フーズの自販機には「うみたてたまご」と大きな文字が躍っているのだ。生産者からどこよりも最短距離の卵を。「卵だけ買うためにスーパーに並ぶの、大変でしょう」。24時間、新鮮卵が待っている。

（長濱 良起 ： フリーランス記者）