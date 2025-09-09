サッカー日本代表が遠征中のアメリカでNFL開幕！日本の『SONY製』ヘッドセットが目立ちまくる

サッカー日本代表が現在遠征しているアメリカは、スポーツ大国として知られる。

そのアメリカにおいて、「ナンバー1スポーツ」に君臨するのがアメリカンフットボール。世界的に「フットボール」と言えばサッカーのことだが、アメリカでは「フットボール」と言えばアメフトだ。

そんなアメフトの最高峰、NFLが先週末に開幕。早くも熱戦が繰り広げられているが、今年から日本人にとって馴染みのある“モノ”が一つ増えている。

日本のソニーは2024年8月、NFLと新たなパートナーシップを締結。NFLの公式テクノロジーパートナーとなり、ソニーのグループ会社でサッカーでもお馴染みのHawk-Eye Innovations（ホークアイ）による審判判定支援システムなどが導入されている。

そして、今シーズンから満を持して、フィールド上のコミュニケーションで使用されるコーチ用ヘッドセットも「ソニー製」となった。

NFLとの契約により新たに開発されたもので、コーチングスタッフはこの通り、大きく『SONY』と書かれたヘッドセットを装着。試合中はこれを使ってコーチ同士のやり取りやプレーヤーなどに指示を送っている。

ちなみに、昨シーズンまでは『BOSE』のヘッドセットだった。

サッカーにおいても近年、ベンチで監督コーチがスタンドにいるスタッフと\通信機器を使ってやり取りすることが増えている。

大谷翔平は1位じゃない！1年あたりの世界最高給アスリート王

将来的にはそこにスポンサーが付き、ソニーのような企業が参入することもあり得るのかもしれない。