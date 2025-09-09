俳優の山田裕貴（34)が8日に放送された日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。事務所の先輩でもあるお笑いトリオ「ネプチューン」の名倉潤（56）からのお願いされたことを振り返った。

ゲスト出演した山田としゃべくりメンバーのネプチューンは同じ事務所「ワタナベエンターテインメント」に在籍しており、プライベートでの接点を聞かれた。

山田は2011年から放送された「海賊戦隊ゴーカイジャー」にゴーカイブルー役で出演し、同番組を名倉の子供が見ていたという。すると、事務所でのパーティーで壇上であいさつしていた名倉から「○○戦隊おるやろ!」と突然呼ばれ、壇上に上げられた。

そこで名倉から「お前、家来い!子供に会ってくれ!頼む!」とお願いされた。その際に「戦隊モノの衣装着て」訪問したことを明かし、スタジオからは「えぇー!?」と驚きの声があがった。

当時のことについて、名倉は「着てこいって言ってない」とし、山田は「そうです。僕が勝手に…」とサプライズだったことを伝えた。衣装については「最終話が終わったタイミングで衣装を借りて」と制作現場に「貸してください」とお願いしたとし「上だけ着て、お面かぶって…」と振り返った。