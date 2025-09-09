3 「自軍も敵軍も保全して勝つ」ためにすることは？　湯浅邦弘さんと読む『孫子』【ＮＨＫ別冊100分de名著】

湯浅邦弘さんによる『孫子』読み解き #3

今から二千五百年前の中国で活躍したとされる二人の人物、老子と孫子は、諸子百家を代表する思想家です。しかし、老子は無為自然を説く道家思想の祖。孫子は人為の極致である戦争について思索を深めた人物であり、その思想は対極にあるといっても過言ではありません。



この二つの思想を「水」という共通のテーマで捉えた『NHK別冊100分de名著 老子×孫子 水のように生きる』では、老子と孫子を迷いの多い現代の心の処方箋にしていくため、蜂谷邦夫さんと湯浅邦弘さんが、その基本を分かりやすく解説します。





自軍も敵軍も保全して勝つ

戦わずして勝つことがベストとは言え、やむをえず戦闘に入ってしまうこともあります。そうした場合、どのように勝つことが最も望ましいのでしょうか。



『孫子』にはこうあります。



孫子曰く、凡そ用兵の法は、国を全うするを上と為し、国を破るは之に次ぐ。

（孫子は言う。およそ軍隊を運用する際の原則は、敵国を保全したまま勝利するのを最上の策とし、敵国を撃破して勝利するのは次善の策である。）

（三 謀攻篇）

せっかく戦いに勝ったとしても、敵国が壊滅状態だったり、激しい戦闘を行なったため敵軍も自軍もヘトヘトに疲れて立ち上がれなかったりという状態では、勝利した意味がないというのです。敵国を徹底的に破壊してしまった場合、仮にそれを自国の領土に編入しても、使い物にはならないでしょう。人もいない、町もないということでは、勝った意味がないのではないか。孫子はこう主張しているのです。



敵国の政治、経済、文化、人民をそっくりそのまま手に入れることがベストな勝ち方である。これは、「戦わずして勝つ」ことを最上とした、孫子の合理主義に通じるものと言えるでしょう。



また、同じ謀攻篇の中でこうも述べています。



故に上兵は謀（ぼう）を伐（う）ち、其の次は交を伐ち、其の次は兵を伐ち、其の下は城を攻む。

（だから、最上の軍隊のあり方というのは、敵の謀略を見抜いてそれを未然に打ち破ることであり、その次は、敵国と同盟国との外交関係を分断することであり、その次は、敵の野戦軍を撃破することであり、最も下手なのは、敵の城を攻撃することである。）

最上の勝ち方とは、スパイの画策や謀略によって勝敗を決することである。これはまさに、「戦わずして勝つ」の極意だと言えます。二番目は、目に見える外交交渉で決着をつける。これも武力は使いません。ようやく三番目、それでもやむを得ない場合は、兵力をもって交戦する。一番下手な戦いとは、相手が籠っている城を攻めることだと言います。



古代中国の街は「内城外郭」といい、四角い城壁の中に都市や村がある城塞（じょうさい）都市でした。「城」とは、この城塞都市のことを指します。城の中には敵兵が籠っており、豊富な物資も食糧もあります。それを四方八方から攻めなければならない。場合によっては、城の外から援軍が来て、挟み撃ちになる恐れもあります。そのようなところで兵力を展開するのは、非常な困難が伴います。



孫子は別のところで、相手の十倍の兵力がなければ城攻めをしてはならないとも説いています。やはり、最も望ましい勝利とは、兵力を使わず、戦わずに得る勝利なのです。



事前準備こそが勝利を約束する

孫子の兵法の真髄とは、結局のところ、「戦わない」ということです。これをまさに宣言する言葉が、同じく謀攻篇にあります。

是の故に百戦百勝は善の善なる者に非ざるなり。戦わずして人の兵を屈するは、善の善なる者なり。

（これゆえ、百戦して百勝するというのは最善の方策ではない。戦闘を行なわずに敵の兵力を屈服させるというのが最善の方策である。）

一見すると、百回戦って百回勝つのはよいことのように思えます。ところが孫子は、それはベストではないと言います。戦えば必ずお金や戦力を消耗するからです。勝利を求めたがゆえに国が困窮してしまっては、本末転倒です。ですから、最善の勝ち方とは、戦って勝つのではなく、戦わないで相手の兵を屈することだと言うのです。



また、凡庸な将軍は、とりあえず戦いを始めてから何とか勝とうとするのですが、孫子はそれではいけないと言っています。



是の故に勝兵は先ず勝ちて而（しか）る後に戦いを求め、敗兵は先ず戦いて而る後に勝ちを求む。

（勝利の軍隊というのは、まず開戦前の廟算（びょうさん）の段階で勝ち、その上で実際の戦争に勝つ。逆に、敗北の軍隊というのは、入念な事前計画もなく、とりあえず戦ってみて勝ちを求めようとする。）

（四 形篇）

これは、現代社会を生きる私たちにとっても、教訓としてそのまま受け取ることができる言葉なのではないでしょうか。何をするにしても、「とりあえずやってみましょう」という見切り発車はよくないのです。事前計画の段階で、八割がたはいけるというくらいの状態にしなければならない。それでも、実際に始めてみればいろいろとトラブルも起こるでしょう。ましてや、無計画だったり、計画の段階で勝算がなかったりという場合は、そもそも戦ってはならないのです。



戦わずに勝つ思想はどう活かされたのか

戦わずして勝つ。これが、孫子の兵法の基調をなす思想です。しかし、思想というものは必ずしも現実をそのまま反映するものではないとも言えるでしょう。ここに書かれたように「戦わずして勝つ」戦争を実際にできたかどうかは、実はわからないのです。



おそらく、著者の孫武（孫子）が実際に体験した戦争というものは、非常に悲惨な戦いだったと思います。だからこそ、そうならないための理想をここに書いた可能性もある。悲惨な戦争をしたからこそ、それを避けるため、武力を使わない知略謀略による戦いを推奨したのかもしれません。『孫子』は、そのような現実の反省を込めた思索の結晶だったのかもしれないのです。



このことは、『孫子』が実際にどう読まれてきたかにも関わります。『孫子』が広く読まれたとは言え、後世の将軍や軍師たちは、必ずしもこの書を精読して戦争をしていたわけではないようです。優れた将軍は、『孫子』のようなマニュアルを読まずともよい戦略をたてたでしょうし、結果的に孫子の兵法を実践していたというケースもあります。



『孫子』の読まれ方としては、実際に戦争に関わる軍事関係者たちではなく、むしろそれ以外の人たちが、人生という戦いをどう生きるかといった目的意識で読んでいたケースが圧倒的に多いのです。



著者

湯浅邦弘（ゆあさ・くにひろ）

１９５７年、島根県生まれ。大阪大学大学院教授。大阪大学大学院文学研究科修了。文学博士。北海道教育大学講師、島根大学助教授、大阪大学助教授を経て、２０００年より現職。専門は中国思想史。著書に『菜根譚』『孫子・三十六計』（以上、角川ソフィア文庫）、『菜根譚』『論語』『諸子百家』（以上、中公新書）、『入門 老荘思想』（ちくま新書）など、編著に『概説中国思想史』『名言で読み解く中国の思想家』（以上、ミネルヴァ書房）、監修に『「菜根譚」叢書』全25巻＋別巻１、『「孫子」叢書』全25巻（以上、大空社）などがある。

※全て刊行時の情報です。

