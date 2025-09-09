「戦わずして勝つ」といった本当の背景は？　湯浅邦弘さんと読む『孫子』#1【ＮＨＫ別冊100分de名著】

湯浅邦弘さんによる『孫子』読み解き #1

今から二千五百年前の中国で活躍したとされる二人の人物、老子と孫子は、諸子百家を代表する思想家です。しかし、老子は無為自然を説く道家思想の祖。孫子は人為の極致である戦争について思索を深めた人物であり、その思想は対極にあるといっても過言ではありません。



この二つの思想を「水」という共通のテーマで捉えた『NHK別冊100分de名著 老子×孫子 水のように生きる』では、老子と孫子を迷いの多い現代の心の処方箋にしていくため、蜂谷邦夫さんと湯浅邦弘さんが、その基本を分かりやすく解説します。





戦争の変化がもたらした哲学

兵書『孫子』が生まれたのは、今から約二千五百年前、春秋時代の中国です。



この時代、呉という国が起こした対外戦争をきっかけに、戦争の形というものが大きく変わりました。それまでの戦争は、たがいを見通すことのできる大平原に、両軍の戦車がずらりと並び、開戦の合図で戦いを始めるというものでした。兵力は数百から数千、多くても数万です。貴族中心の兵士たちが、一種の美学を持って戦っていました。



ところが、春秋時代の終わり頃になると、戦争がいわゆる国家総動員態勢のものへと変わっていきます。平民も動員され、兵力は数万～数十万、期間は最長で数十年にもおよぶようになりました。戦いの形態も、国境線沿いの小競り合いといった規模のものではなく、相手国の首都に向けて、何千里にもわたる長い距離を一気に侵攻する作戦が行なわれるようになったのです。戦車に代わり、機動力のある歩兵や騎兵が中心となり、武器も、非常に殺傷力の高い弓矢である弩（ど）が開発されたりしました。



春秋そして戦国時代の中国では、二百近くもの兵書が編纂されたと言われていますが、ほとんどは今に伝わっていません。その最大の理由は、それらの兵書が戦いの現場に即しすぎていたことがあげられます。つまり、ある特定の戦いについて将軍（指揮官）のとった具体的な戦術を解説し、その人物像や逸話を紹介するという、単なる戦史や人物伝の類でしたから、時とともに内容が時代遅れになり、興味を持たれなくなってしまったのです。



そうした凡庸（ぼんよう）な兵書の対極にあったのが『孫子』です。まず、具体的な戦争例はあげないし、将軍の名や地名などの固有名詞に言及することもほとんどありません。作者とされる孫武（孫子）自身は呉の闔廬（こうりょ）に仕えた将軍として、数多くの戦争を体験したと思いますが、彼はそれをいったん自分のなかに収めて完全に消化し、思想のレベルにまで引き上げました。具体的な体験や情報をそのまま記すのではなく、凝縮された言葉で、高度に抽象化し一般化した軍事の思想あるいは普遍的な哲学を説いているので、そこからは一つの「自由」が生まれてきます。さまざまな時代のさまざまな読者が、自分の立場や生き方に引きつけて『孫子』の思想・哲学を咀嚼（そしゃく）し応用する自由です。これが、『孫子』が今なお読み継がれ、さらには組織論や経営論、リーダー論や個人の処世術といった形でも多くの読者を獲得している最大の理由だと思います。



その『孫子』は全十三篇からなっています。当初は八十篇以上あったとも言われていますが、後世の人による編集も入ったと思われ、現在残っているのは十三篇です。



最初に置かれているのが「計（けい）篇」。全体の序文であり、戦争に対する基本的な考えや、戦いを始める前の準備の大切さが説かれています。これに続き、「作戦篇」「謀攻篇（ぼうこう）」「形（けい）篇」「勢（せい）篇」「虚実篇」「軍争篇」「九変（きゅうへん）篇」「行軍篇」「地形篇」「九地（きゅうち）篇」「火攻（かこう）篇」があり、最後に、戦争におけるスパイの重要性を説いた「用間（ようかん）篇」が置かれています。



十三篇の構成ですが、順番についてはいろいろな説が唱えられており、その順番に意味があるのか、ないのか、実のところよくわかってはいません。ただ、およそ戦争というものが行なわれる手順のとおり、まず作戦を立て、軍事行動を開始し、戦場に赴き、戦闘が始まる、という時系列にほぼ並んでいるのではないかと思われます。そして最後にスパイに関する篇があるのが、非常に大きな特徴となっています。



今ではもちろん常識とされていますが、当時において、戦争における情報の大切さを説いたという点は画期的なことでした。それまでの戦争とは、事前の情報収集に腐心するというよりは、とにかく現場に行って奮闘してみようというものでした。ところが孫子は、情報こそが勝敗を決める、情報の収集と分析によって勝敗の八割がたは決まってしまうと喝破（かっぱ）したのです。



現在では、スパイどころか軍事衛星まで使って相手国の情報を収集するのは当然のこととされています。しかし当時において、戦争と情報を結びつけたことは、極めて新しい考えだったのです。



冒頭の計篇、結びの用間篇以外の篇についても、簡単に内容を紹介しておきましょう。



二番目の「作戦篇」は、慎重な開戦と迅速な切り上げの重要性を説く篇です。三番目の「謀攻篇」は、戦力を消耗しないため謀略による攻撃を説いています。孫子の兵法の真髄を説く一篇です。



四番目の「形篇」と五番目の「勢篇」は、よくセットになっていると言われます。形篇は必勝をもたらすための軍の形勢について説かれ、勢篇は軍事集団のエネルギーについて書かれています。六番目の「虚実篇」は、軍隊の空虚と充実について説く篇です。敵の充実したところ（実）を避け、手薄なところ（虚）を撃てと主張しています。七番目は「軍争篇」。機先を制して有利な態勢を取ることを説く篇です。八番目の「九変篇」は、戦闘の局面に応じた柔軟な変化について説いています。一つの現象に対して固定的な考えを持ってはいけない、柔軟に対応していきなさいと言っています。ちなみに、ここでの「九」は具体的な数ではなく「極まりのない」「さまざまな」ということを意味します。



九番目の「行軍篇」は、いよいよ軍隊を行動させるときの留意点について説いています。これと関係するのが、十番目の「地形篇」です。行軍の際に留意すべき地形について書かれています。十一番目の「九地篇」は、戦闘が行なわれる地点の具体的な地勢について述べています。十二番目はやや特殊な篇で、「火攻篇」と言います。当時の戦争で用いられた特殊戦術に、水攻めと火攻めがあるのですが、この篇はとりわけ火攻めについて説いています。



十二番目の火攻篇と、十三番目の用間篇の順番については、実は二十世紀に入ってから新たな発見がありました。これについては後ほど詳しく触れることにします。



一家に一冊のベストセラー

『孫子』はいわゆる問答体で書かれています。「孫子曰（いわ）く」で各章が始まり、兵法家である孫子が、君主の問いに対して答える、あるいは自分の意見を奏上するという体裁になっています。



当時の書物には、著者が自分で論文や評論を書き下ろすという形のものは、まだ存在していませんでした。ほとんどは対話、あるいは問答体で構成されています。孔子の『論語』もまさにそのスタイルです。中国ではもう数百年くだって初めて、著者が自分で書き下ろすという形の書物が登場します。



『孫子』は中国最古の、そして世界最古の兵書と言われていますが、書かれた当時からかなりのベストセラーだったようです。司馬遷の『史記』には、「孫子の書は家ごとに一冊あった」と書かれています。おそらく誇張が入っていると思うのですが、それほど『孫子』はよく読まれていたのでしょう。



読者は文字が読める知識層に限られます。それでも、これほど『孫子』がよく読まれた背景には、当時が戦乱の世であったということが関係しています。国のリーダーである君主だけでなく、一般の人たちも、この大動乱期をどう生き延びていくか、どう勝ち残っていくかを考えざるを得ない状況に置かれていました。そうした人々にとって、その方法を説く『孫子』は恰好（かっこう）の入門書だったのです。



竹簡出土による新たな発見

このように、二千五百年前から広く長く読み継がれてきた『孫子』ですが、当時の写本にはただ「孫子」と書いてあるのみで、作者が誰なのか、確実なことはわかっていませんでした。候補となる人物は二人いました。一人は、春秋時代の孫武、もう一人は、百年ほど後の戦国時代の孫臏（そんぴん）です。いずれも「孫子（孫先生）」と呼ばれていて、同じ「孫」という軍師の家系の人物です。しかし、孫子は二人いるのに、伝えられてきた兵書は一つ。いったいどちらが書いたのだ、という大きな謎が長きにわたりあったのです。



この状況についに終止符を打つ出来事が起きました。一九七二年、中国の山東省にある銀雀山（ぎんじゃくざん）の墓から、竹簡に書きつけられた二種類の兵書が出土したのです。一つは『孫子』で、春秋時代の孫武に対応する竹簡、もう一つは別の内容で、戦国時代の孫臏に対応する竹簡でした。ここでようやく謎が解けました。これまで私たちが読んできた十三篇は、春秋時代の孫武が書いたもの、そして、新しく発見されたもう一種類の兵書が、孫臏のものだったのです。この大発見により、『孫子』を改めて研究し直そうという機運が高まりました。



竹簡については、あまりなじみがないという方も多いことでしょう。竹簡とは、書物を書きつけるために使われた細長い竹の札です。一本に一行ずつ文字を書き、ひもで綴じて巻き簀（す）のような形にして保存・携帯していました。文章の長さに応じて竹の本数を変えられるため、現在使われているルーズリーフのようなものだと言えます。



漢代に紙が発明されるまで、この竹簡が代表的な文書の形態でした。遣隋使や遣唐使を通じて日本と中国の交流が始まったとき、中国はすでに紙の時代に入っていました。そのため、この竹簡の文化は日本には入ってきていないのです。



さて、竹簡の出土によりわかったことの一つに、十三篇の順序がもともとは異なっていたという事実があります。銀雀山から出てきた竹簡では、十二番目が用間篇、最後の十三番目が火攻篇となっていました。つまり、十二番と十三番が逆転していたのです。



そう思って読んでみますと、確かに、火攻篇の最後は冒頭の計篇と呼応し、全体の締めくくりの言葉としてふさわしいような感じがします。本来は火攻篇が最後に置かれていた可能性は高いと思われます。それが、どこかの時点で、用間篇を最後に置くテキストが登場し、それが定着したのでしょう。やはり情報の大切さを強調したいということだったのかもしれません。現在伝わっているテキストはすべて用間篇が最後になっていますので、入れ替わりは相当早い段階で起こったものと考えられます。



近年になって発見された竹簡は、こうしたテキストの変遷を教えてくれるという点でも、非常におもしろいものなのです。



著者

湯浅邦弘（ゆあさ・くにひろ）

１９５７年、島根県生まれ。大阪大学大学院教授。大阪大学大学院文学研究科修了。文学博士。北海道教育大学講師、島根大学助教授、大阪大学助教授を経て、２０００年より現職。専門は中国思想史。著書に『菜根譚』『孫子・三十六計』（以上、角川ソフィア文庫）、『菜根譚』『論語』『諸子百家』（以上、中公新書）、『入門 老荘思想』（ちくま新書）など、編著に『概説中国思想史』『名言で読み解く中国の思想家』（以上、ミネルヴァ書房）、監修に『「菜根譚」叢書』全25巻＋別巻１、『「孫子」叢書』全25巻（以上、大空社）などがある。

