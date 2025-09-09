俳優の山田裕貴（34)が8日に放送された日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。事務所の先輩でもあるお笑いトリオ「ネプチューン」との14年前のやりとりを振り返った。

ゲスト出演した山田としゃべくりメンバーのネプチューンは同じ事務所「ワタナベエンターテインメント」に在籍しており、プライベートでの接点を聞かれた。

山田は「戦隊モノでデビューさせてもらった時に、それが14年前なんですけど、名倉さんのお子さんが僕の戦隊モノを見てて」とし「一回事務所でパーティーなのがあって、そこで“○○戦隊おるやろ!”って言って、壇上に上げられて」と、ネプチューン3人が壇上であいさつしている際に突然呼ばれた。

壇上に上がると「ホリケン（堀内健）さんに股間をつかまれ…」と堀内の持ちギャグでもある「ジャングルパニック」を食らった。さらに「で、（原田）泰造さんに優しく巴投げしてもらって…」と明かした。

当時の行動に堀内が「最悪な先輩だな」と反省すると、山田は「でも、僕は…めちゃくちゃうれしかった」と感激していた。それは「まだ上京して何も知らない状態で、MCとかをされてるお三方に…触ってもらえた!って」と伝えると、スタジオは爆笑に包まれた。