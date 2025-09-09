土俵の上で大きな泣き声が響きました。赤ちゃんの健康と健やかな成長を願う「泣き相撲」が新発田市の神社で行われました。



境内に大きな泣き声が響きます。力士に抱えられ、泣き声を上げるのは生後半年から2歳半までの赤ちゃんたち。新発田市の諏訪神社で行われた恒例の「泣き相撲」です。四股名が刻まれた兜をかぶり、気合十分で土俵入りしますが…



（赤ちゃん泣く）



ことしは104人の赤ちゃんが参加。「泣く子は育つ」ということわざの通り元気よく泣くことで邪気をはらい、健やかな成長を願います。





〈親は〉「一番泣いてたかなくらいの勢いで泣いてたかと思うのでこれでしっかり厄が払えればいいかなと思います」母親）「怖かった？」赤ちゃん）「うん」〈親は〉「人見知りなので泣くかなと思ってたんですけど予想以上に泣きましたね」母親）「大活躍で」父親）「勝てたかな」母親）「勝ったね、一番の泣きで」こちらの赤ちゃんはいとこ同士での参加。「縫の里」が大きな声で泣く中、「凪の海」はどしっと構え一切、表情を変えません。（実況）「泣いてくれ、頑張れ、頑張れ」「凪の海」の四股名の通り、穏やかな様子で取り組みを終えました。〈「凪の海」の母親〉「名前の通り、穏やかな凪の海みたいな感じでしたね。親が離れると結構寂しくて泣くことはあるんですけど、勝負だと思って、たぶんきょうが勝負だとわかってたのかもしれません」Q） いとこ対決は？〈取り組み相手 「縫の里」の母親〉「勝ちかな。泣きすぎたのでちょっとびびりなので。こっちはもうどしっと構えた凪の海なのでこちらも横綱になれるようにこの体格を生かして育ってほしいです」元気いっぱいの泣き声と観客の笑顔に包まれた会場。みんな、大きく育ちますように。