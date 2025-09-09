10月7日よりフジテレビ系で放送がスタートする佐藤隆太主演の火9ドラマ『新東京水上警察』のポスタービジュアルが公開された。

本作は、日本の連ドラ史上初の「水上警察」を題材にし、佐藤演じる刑事と水上警察署のチームが、東京の海や川を警備艇で駆け巡り事件を追う“マリン×クライムエンターテインメント”。船や海のシーンを大スケールで描き、シーチェイスや海上アクションなど、これまでの警察ドラマの常識を超えた作品となる。

公開されたのは、水上警察署メンバー8人が勢揃いしたポスタービジュアル。8月に公開された碇拓真（佐藤隆太）、日下部峻（加藤シゲアキ）、有馬礼子（山下美月）の3人のビジュアルから、細野由起子（山口紗弥加）、藤沢充（中尾明慶）、遠藤康孝（齋藤璃佑）、高橋宗司（皆川猿時）、玉虫肇（椎名桔平）の5人が警備艇に乗り込み、チーム碇が全員集合した1枚となっている。船の真ん中で頼もしくほほえむリーダーの碇を中心に、警察手帳を示す日下部、海技職員の制服を身にまとった有馬など、キャラクターのポージングや小道具のひとつひとつにもこだわり、それぞれの個性が表現されている。そんなチーム碇の背景に広がるのは、彼らが守る東京湾。作品の舞台となる“東京”を象徴する建物の数々にも注目だ。左側には「揺れながらでも、進め。」のコピーが入り、水上署メンバーの決意が刻まれている。（文＝リアルサウンド編集部）