ヘアサロン「SHIMA」の創業者 嶋義憲が書籍を発売　サロン設立時のエピソードなど収録

ヘアサロン「シマ（SHIMA）」の創業者 嶋義憲が、書籍「The Philosophy of SHIMA」を9月20日に発売する。PICKY ONLINE STOREで予約を受け付けている。

嶋は1942年、北京生まれ。1963年に渡米先でカルフォルニア州美容師ライセンスを取得し、帰国後は山野美容専門学校で講師を務め、1971年に西荻窪でシマを創業した。以降、シマは吉祥寺、銀座、青山、原宿などに店舗を拡大し、現在では国内に10店舗、ロサンゼルスに1店舗を構えている。

書籍は、嶋の原点だという60年代のアメリカの生活や、シマの設立時のエピソードを収録。「箱の中のアメリカ」「ONE WAY TICKET」「シアトルでの生活」「迷いと決意」「夢のカルフォルニアへ」「SHIMAブランドの"予感”」「バック・トゥ・ジャパン」「美容教育の革新」「人材プロデュース」「CREATION of SHIMA」「アップデートとイノベーション」「トップランナーの哲学─The Philosophy of SHIMA」など全26のストーリーで構成した。価格は5500円。

