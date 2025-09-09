　9日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8385枚だった。うちプットの出来高が5341枚と、コールの3044枚を上回った。プットの出来高トップは4万2000円の507枚（20円安17円）。コールの出来高トップは4万5000円の681枚（27円高89円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　46　　　 0　　　 1　　49000　
　　47　　　 0　　　 2　　48000　
　 186　　　-1　　　 3　　47000　
　 116　　　+1　　　10　　46250　
　 285　　　+2　　　15　　46000　
　　54　　　 0　　　20　　45750　
　　23　　　+8　　　31　　45625　
　 200　　 +13　　　40　　45500　　1675 　　　　　　　 1　
　　11　　 +17　　　55　　45375　
　 138　　 +10　　　50　　45250　
　　54　　 +21　　　69　　45125　
　 681　　 +27　　　89　　45000　　1265 　　　　　　　 1　
　　16　　 +25　　 100　　44875　
　　83　　 +40　　 125　　44750　　 865 　　　　　　　 1　
　　27　　 +25　　 130　　44625　
　 287　　 +35　　 160　　44500　
　　24　　 +60　　 220　　44375　
　 115　　 +80　　 250　　44250　　 570 　　　　　　　12　
　　22　　 +90　　 310　　44125　　 490 　　-170　　　 8　
　 317　　 +80　　 325　　44000　　 410 　　-165　　　41　
　　11　　+130　　 425　　43875　　 310 　　-175　　　19　
　　51　　+120　　 445　　43750　　 250 　　-165　　　43　
　　 8　　 +75　　 465　　43625　　 205 　　-150　　　26　
　 115　　+190　　 640　　43500　　 185 　　-120　　 143　
　　 7　　+135　　 690　　43375　　 135 　　-125　　　35　
　　50　　+260　　 865　　43250　　 115 　　 -95　　　60　
　　 2　　+130　　 830　　43125　　　99 　　 -76　　　23　
　　46　　+310　　1100　　43000　　　82 　　 -73　　 353　
　　　　　　　　　　　　　42875　　　60 　　 -65　　　33　
　　 5　　+180　　1140　　42750　　　49 　　 -56　　　74　
　　　　　　　　　　　　　42625　　　60 　　 -27　　　18　
　　14　　+310　　1520　　42500　　　32 　　 -39　　 256　
　　　　　　　　　　　　　42375　　　32 　　 -25　　　46　
　　　　　　　　　　　　　42250　　　22 　　 -27　　 109　
　　 1　　　　　　1745　　42125　　　21 　　 -25　　　21　
　　 1　　 -50　　1630　　42000　　　17 　　 -20　　 507　
　　　　　　　　　　　　　41875　　　17 　　 -14　　　32　
　　　　　　　　　　　　　41750　　　12 　　 -17　　 125　
　　　　　　　　　　　　　41625　　　11 　　 -13　　　23　
　　 1　　　　　　2335　　41500　　　10 　　 -12　　 162　
　　　　　　　　　　　　　41375　　　11 　　　-7　　　81　
　　　　　　　　　　　　　41250　　　 8 　　　-9　　　80　
　　　　　　　　　　　　　41125　　　 9 　　　-6　　　46　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　 7 　　　-8　　 269　
　　　　　　　　　　　　　40875　　　 6 　　　-6　　　47　
　　　　　　　　　　　　　40750　　　 5 　　　-6　　　67　
　　　　　　　　　　　　　40625　　　 5 　　　-5　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　40500　　　 5 　　　-5　　 197　