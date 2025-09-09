日経225オプション9月限（9日夜間） 4万5000円コールが出来高最多681枚
9日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8385枚だった。うちプットの出来高が5341枚と、コールの3044枚を上回った。プットの出来高トップは4万2000円の507枚（20円安17円）。コールの出来高トップは4万5000円の681枚（27円高89円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
46 0 1 49000
47 0 2 48000
186 -1 3 47000
116 +1 10 46250
285 +2 15 46000
54 0 20 45750
23 +8 31 45625
200 +13 40 45500 1675 1
11 +17 55 45375
138 +10 50 45250
54 +21 69 45125
681 +27 89 45000 1265 1
16 +25 100 44875
83 +40 125 44750 865 1
27 +25 130 44625
287 +35 160 44500
24 +60 220 44375
115 +80 250 44250 570 12
22 +90 310 44125 490 -170 8
317 +80 325 44000 410 -165 41
11 +130 425 43875 310 -175 19
51 +120 445 43750 250 -165 43
8 +75 465 43625 205 -150 26
115 +190 640 43500 185 -120 143
7 +135 690 43375 135 -125 35
50 +260 865 43250 115 -95 60
2 +130 830 43125 99 -76 23
46 +310 1100 43000 82 -73 353
42875 60 -65 33
5 +180 1140 42750 49 -56 74
42625 60 -27 18
14 +310 1520 42500 32 -39 256
42375 32 -25 46
42250 22 -27 109
1 1745 42125 21 -25 21
1 -50 1630 42000 17 -20 507
41875 17 -14 32
41750 12 -17 125
41625 11 -13 23
1 2335 41500 10 -12 162
41375 11 -7 81
41250 8 -9 80
41125 9 -6 46
41000 7 -8 269
40875 6 -6 47
40750 5 -6 67
40625 5 -5 6
40500 5 -5 197
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
46 0 1 49000
47 0 2 48000
186 -1 3 47000
116 +1 10 46250
285 +2 15 46000
54 0 20 45750
23 +8 31 45625
200 +13 40 45500 1675 1
11 +17 55 45375
138 +10 50 45250
54 +21 69 45125
681 +27 89 45000 1265 1
16 +25 100 44875
83 +40 125 44750 865 1
27 +25 130 44625
287 +35 160 44500
24 +60 220 44375
115 +80 250 44250 570 12
22 +90 310 44125 490 -170 8
317 +80 325 44000 410 -165 41
11 +130 425 43875 310 -175 19
51 +120 445 43750 250 -165 43
8 +75 465 43625 205 -150 26
115 +190 640 43500 185 -120 143
7 +135 690 43375 135 -125 35
50 +260 865 43250 115 -95 60
2 +130 830 43125 99 -76 23
46 +310 1100 43000 82 -73 353
42875 60 -65 33
5 +180 1140 42750 49 -56 74
42625 60 -27 18
14 +310 1520 42500 32 -39 256
42375 32 -25 46
42250 22 -27 109
1 1745 42125 21 -25 21
1 -50 1630 42000 17 -20 507
41875 17 -14 32
41750 12 -17 125
41625 11 -13 23
1 2335 41500 10 -12 162
41375 11 -7 81
41250 8 -9 80
41125 9 -6 46
41000 7 -8 269
40875 6 -6 47
40750 5 -6 67
40625 5 -5 6
40500 5 -5 197