日経225オプション10月限（9日夜間） 4万8000円コールが出来高最多149枚
9日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1505枚だった。うちプットの出来高が816枚と、コールの689枚を上回った。プットの出来高トップは4万2250円の87枚（50円安540円）。コールの出来高トップは4万8000円の149枚（13円高85円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 -1 1 58000
5 0 2 57000
1 -1 2 56000
5 0 6 53000
18 0 10 52000
32 +1 15 51000
67 +4 28 50000
61 +9 48 49000
149 +13 85 48000
100 +30 160 47000
69 +50 285 46000
9 +60 340 45750
20 +65 380 45500
1 +75 440 45250
71 +80 500 45000
5 +50 550 44750
21 +70 635 44500
4 +30 655 44375
5 +55 720 44250
3 +70 750 44125
20 +150 890 44000 1210 -150 11
13 +145 1130 43500 995 -80 4
43250 900 -295 2
5 +100 1340 43000 775 -90 5
42875 675 -130 6
42750 715 -45 1
42500 560 -110 7
42375 520 -115 4
42250 540 -50 87
42125 460 -90 4
1 +15 1900 42000 455 -75 52
41750 435 -25 8
41500 340 -80 15
41375 310 -65 7
41000 265 -55 43
40875 275 1
40750 235 -45 4
2 +90 3300 40500 200 -50 35
40250 200 -25 5
40000 165 -35 44
39875 150 -40 1
39750 165 -10 2
39625 150 -15 1
39500 130 -25 17
39375 135 -15 1
39000 110 -20 23
38875 120 -5 1
38750 100 -20 25
38500 90 -20 8
38375 86 -19 3
