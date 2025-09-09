　9日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1505枚だった。うちプットの出来高が816枚と、コールの689枚を上回った。プットの出来高トップは4万2250円の87枚（50円安540円）。コールの出来高トップは4万8000円の149枚（13円高85円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　-1　　　 1　　58000　
　　 5　　　 0　　　 2　　57000　
　　 1　　　-1　　　 2　　56000　
　　 5　　　 0　　　 6　　53000　
　　18　　　 0　　　10　　52000　
　　32　　　+1　　　15　　51000　
　　67　　　+4　　　28　　50000　
　　61　　　+9　　　48　　49000　
　 149　　 +13　　　85　　48000　
　 100　　 +30　　 160　　47000　
　　69　　 +50　　 285　　46000　
　　 9　　 +60　　 340　　45750　
　　20　　 +65　　 380　　45500　
　　 1　　 +75　　 440　　45250　
　　71　　 +80　　 500　　45000　
　　 5　　 +50　　 550　　44750　
　　21　　 +70　　 635　　44500　
　　 4　　 +30　　 655　　44375　
　　 5　　 +55　　 720　　44250　
　　 3　　 +70　　 750　　44125　
　　20　　+150　　 890　　44000　　1210 　　-150　　　11　
　　13　　+145　　1130　　43500　　 995 　　 -80　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　43250　　 900 　　-295　　　 2　
　　 5　　+100　　1340　　43000　　 775 　　 -90　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　42875　　 675 　　-130　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　42750　　 715 　　 -45　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 560 　　-110　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　42375　　 520 　　-115　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 540 　　 -50　　　87　
　　　　　　　　　　　　　42125　　 460 　　 -90　　　 4　
　　 1　　 +15　　1900　　42000　　 455 　　 -75　　　52　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 435 　　 -25　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 340 　　 -80　　　15　
　　　　　　　　　　　　　41375　　 310 　　 -65　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 265 　　 -55　　　43　
　　　　　　　　　　　　　40875　　 275 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 235 　　 -45　　　 4　
　　 2　　 +90　　3300　　40500　　 200 　　 -50　　　35　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 200 　　 -25　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 165 　　 -35　　　44　
　　　　　　　　　　　　　39875　　 150 　　 -40　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39750　　 165 　　 -10　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　39625　　 150 　　 -15　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 130 　　 -25　　　17　
　　　　　　　　　　　　　39375　　 135 　　 -15　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 110 　　 -20　　　23　
　　　　　　　　　　　　　38875　　 120 　　　-5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38750　　 100 　　 -20　　　25　
　　　　　　　　　　　　　38500　　　90 　　 -20　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　38375　　　86 　　 -19　　　 3　