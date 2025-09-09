　9日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は24枚だった。コールの合計出来高は11枚。コールの出来高トップは5万3000円の6枚（21円）だった。プットのの合計出来高は13枚。プットの出来高トップは3万6000円の5枚（145円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 6　　　　　　　21　　53000　
　　 1　　　+3　　　35　　52000　
　　 1　　　-1　　　50　　51000　
　　 1　　　　　　 220　　48000　
　　 1　　 +25　　 345　　47000　
　　 1　　 +35　　 555　　46000　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 820 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　36000　　 145 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　31 　　　-4　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　25 　　　-2　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　18 　　　-2　　　 1　


株探ニュース