日経225オプション11月限（9日夜間） 5万3000円コール21円
9日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は24枚だった。コールの合計出来高は11枚。コールの出来高トップは5万3000円の6枚（21円）だった。プットのの合計出来高は13枚。プットの出来高トップは3万6000円の5枚（145円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
6 21 53000
1 +3 35 52000
1 -1 50 51000
1 220 48000
1 +25 345 47000
1 +35 555 46000
42000 820 2
36000 145 5
27000 31 -4 3
25000 25 -2 2
22000 18 -2 1
