タレントのマツコ・デラックス（52）が8日放送の日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）に出演。「凄いなって思うの。もう別格だよね」と感じる芸能人について語った。

マツコは芸能界とは「変な人にならないと、やって行ける世界じゃなかったんだと思うの」と言い「スタジオ入る時に“マツコ・デラックスさんです！”ってやるじゃん。それで“どうも”ってやれる人が芸能人なんだよね。私たちなんて、そういうの恥ずかしくてできない人間だから、芸能人じゃないんだよね」と語ると、SUPER EIGHTの村上信五もうなずいた。

またマツコは「そういう人間にはなりたくないけど、私やっぱねえ。ずっと仕事していて、色々先輩見ていて、徹子さんとさんまさんって、凄いなって思うの。もう別格だよね」と、黒柳徹子と明石家さんまは“別格”と感じると語った。

マツコは8月にテレビ朝日系「徹子の部屋 50年目深掘りSP」に出演。「この間なんて、徹子さんさ“徹子さん、仕事、今でもすっと楽しい、何か嫌になることないですか？”って聞いたら、“あなた、仕事やっていて嫌になることあるの？私、ずっと面白いと思っていますよ。嫌になったことないですよ”って言われて。無理だと思って。無理だ、私、毎日嫌だもんって」と明かした。

村上もMBSテレビ「痛快！明石家電視台」に出た時に「寛平さんが、声出んて言っていたら、明石家先生、師匠の前に行って“兄さん、しゃべりなはれ！しゃべらんと声出んから、しゃべりなはれ！”」と言ったという。「声出えへんで」という間寛平にさんまは「しゃべらんかったら、この椅子なくなりまっせ！」と言ったと言い「寛平さん、まだ怒られてるんですか…」と衝撃を受けたと語った。