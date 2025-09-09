2年ぶり7回目のリーグ優勝を決めた阪神は7日、ビールかけで、藤川球児監督が思いを語りました。

まず、ビールかけのあいさつで藤川監督は、「2年前、みんなが優勝したときテレビをみていました。すばらしい優勝と岡田彰布顧問とみんなが戦った姿で素晴らしい景色だなと思って、まさか自分がここに立っていると思わなかったです」と率直な思いを口にします。

続けて「2年前にテレビで見ていて前監督のすばらしいお言葉がありました。活躍に準じたビールかけにしてください」と、2年前のビールかけでの岡田前監督のコメントをもじったコメントで笑いを誘いました。

ビールかけの最中に藤川監督がインタビューに対応。選手の時のビールかけとの違いについては、「選手の方が幸せ」と笑みをうかべ、「僕が選手たちの現役生活をリスペクトしているから、あまり邪魔したくないのが本音だから」と考えを語ります。

またインタビューの最中には選手がビールをかけて祝福の嵐。選手から慕われていると聞かれ、「みんな友人ですからね。ユニホーム脱げば、友達みたいなものですから」と長いシーズン共に戦ったナインへの思いを口にしました。

そして、日本一に向けた戦いに向けては、「あさって考えようか」と笑顔で返答しました。