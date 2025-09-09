郡司恭子アナ、キャミソール姿に反響「デコルテきれい」「美しい」
日本テレビの郡司恭子アナウンサーが7日、自身のインスタグラムを更新。キャミソール姿の写真を公開し、ファンから「美しい」「デコルテがきれい」と称賛の声が寄せられている。
【写真】「美脚すぎ」郡司恭子アナ、涼しげ夏コーデ
郡司アナは「まずい。また全然フィードあげてない と、カメラロールから探し出した」とコメントを添えて写真を投稿。肩を出したキャミソール姿で、食事を前にカメラの横を見つめるショットを披露した。
続けて「まだロングヘアのころ」「朝晩の風がちょっと秋っぽくなってきたような今日のこの頃ですね」と近況も記している。
投稿を見たファンからは「美しい」「デコルテきれいですね」「いつ見ても綺麗」「エレガントな姿」といった反響が寄せられている。
引用：「郡司恭子」インスタグラム（＠kyoko_gunji）
