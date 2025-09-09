ホロライブ・星街すいせい、超お手軽夜食に絶賛集まる「たべたい！」「絶対美味しいやつだ…」
「ホロライブ」所属のVTuber・歌手の星街すいせいさんが、9日までにエックスを更新。お手軽なのに美味しい夜食のレシピを公開し「たべたい！」など反響が集まっている。
【写真】星街すいせいさんお手製の簡単夜食
すいせいさんは深夜に「夜食タイム!! 白米にツナ缶混ぜてレモンと醤油で味付けしたズボラ飯を食べています」とつづり、飯テロポストを投稿。さらに別の投稿では「レモンと醤油のかわりにポン酢でも美味しいですよ」とアレンジレシピも披露している。
この投稿を見たファンからは「たべたい！」「絶対美味しいやつだ…」「簡単に作れるのに美味しそう」など絶賛が続出。さらに別のファンからは「ごま油か、刻み海苔トッピングしたくなる！」「マヨとか足してみませんか？」と別のアレンジも寄せられていた。
引用：「さぶまちすいせい」エックス（＠suisei_submati）
