“ブリッジ芸”で話題のグラドル、破壊力バツグンの水着姿をファン絶賛
元アイドルでグラビアアイドル、タレントの椚（くぬぎ）マイカが、8日にインスタグラムを更新し、友人とプールを訪れた模様を公開し、ファンから反響が寄せられた。
【写真】椚マイカ、スタイル抜群！ 水着姿に絶賛の嵐（25枚）
椚は1996年6月22日生まれ、東京都出身の29歳。ガールズロックグループのメンバーとして活動開始後、アイドルグループ「MELTЯAGE」に加入。ところが、2022年2月に「ライブの無断欠席」などを理由に運営側から解雇が言い渡され、その際の運営側が公表した「もうガチでムリ」という異例のコメントが一部界隈で話題に。その後はグラビアアイドルとして活動するほか、TikTokなどで自慢のバストを強調したブリッジを披露する「ブリッジ芸人」としても話題に。
そんな椚は「夜と寒かったけど、一番楽しんだ自信ある!!」とつづり、スタイル抜群のビキニ姿でプールを満喫するショットを公開。迷彩柄のビキニを着た椚が、振り返るようなショットや真正面から捉えたショット、さらに浅めのプールにうつ伏せで横たわり、自慢のヒップの隆起が強調されたショットなども公開している。
椚の投稿にファンからは「全方位の女神さま」「スタイルいいね」「美しすぎる」「めっちゃナンパされそう」「元気になりました」といった絶賛が集まっている。
引用：「椚マイカ」インスタグラム（＠nemi__goro）
