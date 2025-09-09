関東大学ラグビーは１３日に開幕する。昨季対抗戦王者の早大はフッカー清水健伸（３年）が８日、取材に応じ「全勝で優勝」と、２連覇と日本一を誓った。Ｕ２３日本代表では主将を務め、日本のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（６５、ＨＣ）もうなるリーダーシップを発揮。「チームの柱になりたい」と言う３年生が早大の６季ぶり日本一へ原動力となる。（取材・構成＝大谷 翔太）

風格漂わせ、清水はたぎる思いを口にした。対抗戦で１７季ぶりに全勝優勝しながら、大学選手権で準優勝に終わった昨季。新たなシーズンに向けた言葉はシンプルだった。

「全勝です。対抗戦も選手権も、全勝で優勝したい。負けるのは、嫌なので」

２番を背負う３年生。昨季は、主将の佐藤健次（現埼玉）ら上級生が立ちはだかり、ポジションは奪えなかった。先輩が引退し、ＦＷの要に成長。大田尾竜彦監督（４３）も「早稲田の中で、頭一つ抜けた存在」と言うまでになった。

「フッカーはＦＷの中心で、自分は３年生なので視野が広く持てる学年。個人個人の選手を見て、リーダーシップを取っていけたら」

そのリーダーシップは、トップカテゴリーのＨＣすらうならせる。この春、Ｕ２３日本代表の豪州遠征で主将に。「次のＷ杯で、主将となるポテンシャルは十分ある」と評価したのは、日本代表のジョーンズＨＣだ。遠征前、合宿で指揮官に食らいついた姿が評価された。

「練習中に疲れてよくない抜かれ方をして注意され、修正できずに『もういい』と、練習が中止になったことがあった。その時、チームの意見をまとめてエディーさんに『もう一回、やらせてください』と言いに行って。そういう所をみてもらったのかなと。皆は行きたがらなかったけど、時間ももったいないので」

今季こそ日本一になった時だけの第２部歌「荒ぶる」を歌う。

「チームとしてはしっかりとつながっていく。個人的には、（チームを）支える柱になりたい。まだまだ、今は地震が来たら倒れそうな柱なので。絶対に倒れない、柱になりたい」

筋の通ったリーダーシップで４年生を支えていく。

◆清水 健伸（しみず・けんしん）２００４年１２月２７日、東京・江東区出身。２０歳。父の影響で小学５年から江東ラグビースクールでラグビーを始め、ワセダクラブを経て国学院久我山高に進学。フッカーとなり３年時は主将を務め、全国高校ラグビーは１６強。高校、Ｕ２０、Ｕ２３日本代表。早大ではフッカーとして活躍。１７８センチ、９６キロ。

◆早大の２０２４年度ＶＴＲ フッカー佐藤健次主将が引っ張る早大は、対抗戦を２００７年以来１７季ぶりに７戦全勝で終え、６季ぶり２４度目の対抗戦優勝を達成。１００回目となった伝統の「早明戦」も２７―２４で制した。全国大学選手権では、決勝で帝京大に１５―３３で敗れて５季ぶりの優勝を逃した。