◆第７９回セントライト記念・Ｇ２（９月１５日、中山競馬場・芝２２００メートル）

牡牝の３冠最終戦へ向けたトライアルで、春のクラシックホース２頭が始動の時を迎える。第７９回セントライト記念・Ｇ２（１５日、中山＝３着まで菊花賞優先出走権）には皐月賞馬のミュージアムマイルが秋の盾を見据えて参戦する。

皐月賞馬のミュージアムマイルが復帰する。戸崎との新コンビで臨む３か月半ぶりの実戦へ、着々と態勢を整えている。

２冠を狙う菊花賞（１０月２６日、京都）ではなく、古馬との対戦となる天皇賞・秋（１１月２日、東京）に照準を定めた秋。ひと夏を越え、高柳大調教師は愛馬の変化を感じていた。ひと回り大きくなり、幅も出てきた肉体面よりも口にしたのは精神面だ。「精神的にうるさくなりました。前までは迫力がなかったけど、今は馬房の中でも徐々に我を出すようになってきましたね」

決して後ろ向きではない。戸崎が栗東に駆けつけ、ＣＷコースで併走馬を突き放した１週前追い切り（６ハロン８３秒４―１１秒４）。鞍上は「レースを見るとプッシュしないといけないのかなというイメージでしたが、追い切りの方が気持ちがあって、乗りやすかったですね」と口にした。より俊敏な反応を加え、春に皐月賞で圧勝した中山に戻ってくる。「中山は実績がありますし、そこは自信を持って、送り出せると思います」とトレーナー。同世代相手に譲れない戦いに臨む。（山本 武志）