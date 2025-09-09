◆プランスドランジュ賞・仏Ｇ３（９月１４日、パリロンシャン競馬場・芝２０００メートル）

今週末も凱旋門賞・仏Ｇ１（１０月５日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）を目指す日本馬が欧州で始動する。プランスドランジュ賞・仏Ｇ３（１４日、パリロンシャン競馬場・芝２０００メートル）に参戦する日本ダービー馬クロワデュノールは、主戦の北村友一騎手（３８）＝栗東・フリー＝が遠征に際して心境を語った。

満を持して、日本ダービー馬が始動の時を迎える。８月２７日の国内最終追い切り。クロワデュノールは栗東・ＣＷコースで５ハロン６９秒２―１１秒４で鋭い動きをみせた。手綱を執った北村友は「しっかりと動ける態勢をつくれたなかで、フランスに向かえると思います」と手応えをつかんだ。

同２９日に出国し、３１日から仏・シャンティイの小林智厩舎で調整を進めるキタサンブラック産駒。春からの変化を問うと、主戦は「もともと完成度が高かった馬ですから。変わらないのが何よりですし、変わらなくていいです」と静かにうなずいた。早め先頭の横綱相撲で押し切った日本ダービーと、変わらない状態で行けるのが何より。口ぶりからはそう感じられた。

デビュー２０年目でダービージョッキーの称号を獲得した。それでも「（特別な感情は）あまりないですね。馬を信じて、競馬でしっかりと力を出し切れたことが良かったです」と冷静なのが、普段から馬優先の彼らしい。レース後に公開されたジョッキーカメラの最後に発した言葉がある。「全てに意味がありました」。それは皐月賞での敗戦、そして自身が大けがから復帰できたことにもつながる。「その言葉には、いろいろなことが含まれているんですよ」と柔らかな笑みを浮かべた。

本番より距離の短い前哨戦は、キングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳ・英Ｇ１を制したフランスのカランダガンなどが登録する。自身は２３年香港マイル以来の海外騎乗で、パリロンシャンは初めてだが、いつも通り自然体で臨む。「馬場もメンバーも、分からないことだらけですから。（当地での）追い切りでまたがって、プランスドランジュ賞に乗ることで、凱旋門賞へのイメージが湧いてくると思っています。いい感触を得られているので、頑張ります」。凱旋門賞に向けた挑戦が、いま始まろうとしている。（山下 優）

◆プランスドランジュ賞 フランス・パリロンシャン競馬場の芝２０００メートルで行われるＧ３。３歳限定だったが、今年から古馬も出走が可能になった。今年の１着賞金は３万６６００ユーロ（今年の固定換算レートで約５９７万円）。日本調教馬の出走は１９８５年の日本ダービー馬シリウスシンボリ（６着）以来、４０年ぶり２頭目となる。同馬は次戦に凱旋門賞ではなく、同競馬場のロワイヤルオーク賞・Ｇ１に向かい、３着だった。