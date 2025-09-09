2025年1月に誕生したアメリカ・トランプ政権は、国際安全保障の領域にも大きな影響を与えている。ロシア＝ウクライナ戦争では停戦の仲介に名乗りを上げ、実際に両国との交渉を進めたが、ロシアのプーチンは動かず、事実上失敗した。この時のトランプの“真の意図”は、一体どこにあったのだろうか。

ここでは、ロシアの軍事・安全保障専門家・小泉悠氏とインテリジェンス・軍事ジャーナリストの黒井文太郎氏による対談をまとめた『国際情勢を読み解く技術』（宝島社）より一部を抜粋。トランプによる停戦交渉の仲介について、両氏の評価を紹介する。（全2回の1回目／続きを読む）



小泉悠氏（左）と黒井文太郎氏

ウクライナ停戦交渉の仲介

――トランプのロシアウクライナ停戦仲介をどう評価するか？

小泉 トランプが言うウクライナ戦争の「早期停戦」というのは、米露の圧力によってウクライナを事実上、降伏させてしまうという話だったのだと思います。

プーチン大統領は2024年6月の外務省演説において、停戦に向けたロシアなりの条件を提示していました。まずプーチンが主張するのは、（1）現在戦場になっているウクライナ南東部の4州（ルハンシク、ドネツク、ザポリージャ、ヘルソン）を未占領地域も含めて丸ごとロシアに引き渡すこと、（2）ウクライナがNATOに加盟しないと約束することの2点です。この2点を呑むと表明すれば停戦交渉のテーブルに着く、と言っています。

重要なことは、これが「テーブルに着く」ための条件であって、「戦闘を停める」条件だとは言っていないという点です。実際、プーチンは6月の外務省演説でも、その他の場所でも、ウクライナ戦争の最終目的は別にあると公言してきました。

時期や場面によって挙げられている項目は少し変わりますが、一貫して常に入っているのは次の3点です。先ほどの「テーブルに着く」ための2条件の続きで番号を振っていくと、（3）非ナチス化、（4）非軍事化、（5）中立化です。

「非ナチス化」と言うとウクライナがナチズム国家であるかのようですが、これがロシアのナラティブ（物語）の核心なんですよね。2014年のマイダン革命（※1）でウクライナはナチズム国家になった、とロシアは主張してきました。だから国内向けには、「これは大祖国戦争の再来である」ということになるし、対外的には「正統性のある戦争だ」と主張する根拠となる。

ただ、ウクライナは現実にはナチズム国家ではないので、具体的な要求は「2014年以前に戻れ」ということでしょう。つまり、ゼレンシキー政権をおろして、より親露的な政権を樹立しろということです。

加えて非軍事化（4）と中立化（5）です。2022年3月と2025年6月にロシア側が提示した要求文書を見るに、軍事力をほぼ解体し、NATOにも入らず、ロシアに対する国際訴訟その他も取り下げろというのがロシアの要求です。

黒井 徹底して強気なんですよね、プーチンは。

小泉 トランプ政権はこのうちの、かなりの項目を呑んでしまおうとしていたように思うんですよ。少なくとも（1）と（2）については、「ウクライナの領土奪還は困難だ」「NATO加盟は現実的ではない」と早くから表明していた。（3）以降には明確には踏み込まないまでも、ウクライナで大統領選（戦時下で戒厳令が出ているため、実施が延期されている）を行うべきだという表現で、やんわりとロシアと歩調を合わせるような素振りも見せていましたね。極めつけは、3月にウクライナに対する軍事・情報支援を一時的に停止したことです。

「ウクライナにごちゃごちゃ言わせず、米露が決めた条件で諦めろ」というのがトランプの考えていた早期停戦論だったのではないでしょうか。だからうるさいことを言ってきそうな欧州諸国も停戦交渉には関与させない、と言い続けていました。

もともとバイデン政権を批判するための発言だった

黒井 私は、トランプには、最初からそれほど精緻な停戦プランがあったわけではないんだと思います。もともとはバイデン批判で思いついたのでしょう。彼は2024年の大統領選でとにかく自分はバイデンより優れているとして、バイデンの政策の批判に“全振り”していました。トランプはほぼ全分野で、自分の目指す政策を訴えるというより、バイデン、民主党、リベラル、グローバリズムが「全部ダメだ」ということだけ声高に訴えています。

小泉 当時はとにかく大統領選でバイデン、ハリスに勝つというのが至上命題でしたし。

黒井 トランプはバイデン政権が巨額のウクライナ支援をしていたことを、米国民にとって大きな損失だと主張しています。米国ファーストなので、米国政府の資金の持ち出しになる海外の紛争への介入には基本的に反対なのですが、当然ながらウクライナへの支援などは考えていなかったのでしょう。シンプルに「損だから嫌」という信念です。

ただ、それだけでなく、バイデン批判の延長で「自分が大統領になれば、1日で戦争を終わらせる」と発言しました。深い考えがあったわけではなく、ウケ狙いのノリの要素が大きいと私は見ていますが、「ロシアも苦しいはずだから、制裁解除をチラつかせれば取引に乗ってくる」と考えたようです。

小泉 そこが、相手も自分と同じように考えるはずだという思い込みなんでしょうね。

黒井 トランプには、もうまともな助言者はいませんからね。もともと対外安全保障政策を担当している国防総省、国務省、CIA（米国中央情報局）などにトランプ支持のスタッフはあまりいなかったのですが、2020年の大統領選でバイデンに負けた際に「選挙が盗まれた」との陰謀論を大々的に主張したことで、さらに政府内外の主流の人脈とは距離ができます。代わりにバイデン政権時には主流から外されていた傍流のスタッフ、あるいは陰謀論者の人脈が擦り寄ってきます。

そんななかにキース・ケロッグがいました。彼は空挺部隊畑の陸軍将官で、2016年の選挙でトランプ陣営の外交防衛顧問となり、第1次トランプ政権でペンス副大統領の国家安全保障担当補佐官を務めた人物ですが、バイデン政権時にもトランプ陣営と良好な関係を維持した数少ない元高級将官の1人です。彼が2024年6月にロシア＝ウクライナ和平仲介案の論文を発表します。

内容はひたすらバイデン批判で「もしもトランプが大統領なら、こんなことにはなっていない」というような仮定論が全開なのですね。ひたすらトランプに媚びる文章ですが、これをトランプが気に入って「自分なら停戦仲介を簡単にできる」と言い始めたわけです。ケロッグ案の中身は、実際にはロシアにもけっこう厳しい内容なのですが、トランプは前述したように、経済制裁解除とロシア経済への利益を提案すればプーチンは簡単に交渉に応じると思ったようです。

両者ともにトランプを邪険に扱えないワケ

小泉 トランプは自分は平和の側だと、何かとアピールしたがりますよね。

黒井 それで停戦の仲介に乗り出すわけですが、もともとゼレンシキーもプーチンも希望していたわけではなかったので、うまくいくはずはありません。ただし、両者ともにトランプを邪険に扱うわけにはいきません。なぜならトランプの機嫌をどちらが損ねるかが、その後の戦争の行方を大きく左右するからです。

ウクライナが戦力に勝るロシア軍の攻撃に耐えられたのは、西側の軍事支援があったからですが、そのなかでも最も多かったのが米国からの支援です。しかし、トランプはバイデンが行った無償の軍事支援を批判していて、米国の損になる支出に消極的な姿勢を示していました。トランプがやはり軍事支援を全部停止するのか、あるいは減額するのか、あるいは今後も相当なレベルで継続するのかが、戦局を大きく左右します。

そこでゼレンシキーもウクライナを支援する欧州のNATO主要国首脳も、トランプ批判を手控え、トランプの提案する停戦交渉につき合いつつ、交渉の中身をロシア有利にしないようになんとか持っていくことに注力します。

小泉 ただ、問題はウクライナ側ではなくロシアですからね。

黒井 ロシアとすれば、対ウクライナ軍事支援に消極的なトランプがそのまま軍事支援を停止すれば、戦局は間違いなく有利になります。プーチン側からすれば、現状の制圧地のラインで停戦するメリットはありません。プーチンは侵攻を始めた当初から、軍を侵攻させつつ同時に「ロシアは平和を望んでいるので、和平交渉を呼びかける」と、あたかも自分たちは平和志向であるかのような体裁を取り繕ってきました。

トランプ側近の取り込み工作

黒井 トランプの停戦仲介に対しても、プーチンはトランプを褒めまくって、その停戦仲介に前向きなフリをしつつ、実質的なウクライナの降伏のような条件を示して、「停戦に否定的なのはゼレンシキー側だ」とのストーリーをトランプに吹き込もうとします。

ロシアはトランプ政権の意思決定の非合理性・非組織性を熟知しています。トランプは米国政府の強力な政府機関の優秀なスタッフの助言ではなく、トランプへの忠誠心が高い個人的な側近の意見を聞きます。そこでロシアがトランプ陣営取り込み工作の標的に目をつけたのが、トランプの昔からの盟友でゴルフ仲間のスティーブ・ウィトコフでした。彼は弁護士の不動産業者で外交・安全保障の素人ですが、ロシア系ユダヤ人で、トランプに中東担当特使に任命されます。

小泉 本来は中東担当特使のはずのこのウィトコフ特使が、その後の米露交渉の担当になり、どんどん迷走しますね。

黒井 ウィトコフは当初、本来の担当である中東問題でかなりやる気を見せています。イスラエルとハマスの人質解放交渉の根回しなど中東で精力的に動き回るのですが、そんななか、ロシア政府系投資ファンド「ロシア直接投資基金」のキリル・ドミトリエフ代表から接触を受けます。

彼は投資ビジネスで特にサウジアラビアと深い関係を持つ人物ですが、プーチンの娘と親しく、まだ49歳ながらプーチン政権できわめて強い影響力を持っています。

少年の頃から米国で教育を受け、米国金融界でも仕事をした経験から、米国経済界に太いパイプを持っていて、トランプ第1次政権時の大統領選後に問題化したトランプ陣営の不透明なロシア関係、いわゆるロシア・ゲート疑惑（※2）でも名前が挙がっていましたし、第1次トランプ政権で外交安保政策を主導したトランプ娘婿のジャレッド・クシュナー上級顧問にも深く食い込んでいたというすご腕です。

そのドミトリエフからの接触を受け、ウィトコフはモスクワを訪問します。招待の名目は米露の囚人交換の交渉という話だったのですが、モスクワに着いたウィトコフはいきなりプーチンと3時間半も会談します。そこでプーチンから、いかにロシアが平和を希望しているかを聞かされ、それを阻むゼレンシキーの悪口を吹き込まれます。ウィトコフはすっかり信じ込まされ、それをトランプに報告。トランプは急にゼレンシキーの悪口を言い始めたという展開になります。プーチンとすれば、狙いどおりの展開です。

小泉 その後、停戦仲介はケロッグが対ウクライナ交渉担当、ウィトコフが対ロシア交渉担当となりますが、ウィトコフはすっかりプーチンの代弁者のようになってしまいます。

プーチンには最初からその気がなかった

黒井 先ほど小泉さんが詳しく説明されたように、トランプはロシアの言い分のほうを重視する姿勢で停戦仲介を続けますが、結局、プーチンが停戦に最後まで応じないことで事実上、断念します。ただ、あの時の仲介でのトランプ案はたしかにロシアに有利ではあるのですが、ロシア側からするとそうではない。プーチンは一貫してウクライナの非ナチ化と非軍事化を要求していますから、トランプの仲介はあれでもロシア側からすれば許容範囲外になります。何せプーチン本人が自分の言葉で侵攻初日に言っちゃっていますので、それがロシア側の譲れない線になるわけです。

なお、このトランプの停戦仲介の間、欧州主要国もトランプ懐柔のために停戦交渉を重視する姿勢を表向きには示し、停戦条件の中身を議論するなどしていたため、内外のメディアでは停戦交渉が進捗しているかのような報道が多かったのですが、プーチンにその気が最初からない以上、停戦などもともとただの空論だったと、私は考えています。実際のところ、表向き米国の停戦仲介とされた期間にあったことは、リアルには停戦交渉では全くなく、トランプの機嫌の取り合いだったと思うのです。

結局、トランプは最後にはプーチンに停戦する気がないことに気づいて、ほとんど匙（さじ）を投げますが、それまでの間、トランプは一貫してプーチンを立てるような発言を繰り返してきました。

トランプのプーチン重視は第1次トランプ政権でも顕著で、その理由にはさまざまな推測がありますが、本当のことはトランプが言わないので不明ですね。

小泉 そこは不明ですよね。一部ではモスクワでセックス・スキャンダルを起こして弱みを握られたとかの説もありますが、エビデンスがない話ですし、トランプはそんなことではおそらく動じないので、それはさすがに陰謀論じゃないかと思いますね。

黒井 謎です。わかりません。ただ、トランプが少なくともこれまではプーチン重視の態度だったことは事実であり、それがウクライナの今後に暗い影を落としています。停戦仲介の失敗を経て、自分の失敗とは認めたくないトランプは、不首尾はプーチンのせいだとしてプーチンへの不満を語るようになっていますが、このままウクライナ支援に舵を切るのか、まだわかりません。

トランプはバイデンの無償のウクライナ軍事支援をずっと批判してきましたので、無償の軍事支援には否定的ですが、欧州のNATO主要国が米国の防衛企業に代金を支払うかたちでの武器売却なら、米国が損をしないということで容認する方向です。他にもウクライナと米国企業と共同での武器弾薬製造のような形式のアイデアもあるようです。ただ、ウクライナも欧州友好国も経済的な余裕はなく、さらに欧州ではプーチン支持の極右が台頭していますので、ウクライナ側は苦しい局面が続きそうです。

※1 マイダン革命 2014年2月、ウクライナの首都キーウの独立広場（マイダン・ネザレズノスチ）で起きた抗議運動、政変。親ロシア派のヴィクトル・ヤヌコーヴィチ大統領（当時）が、EUとの連合協定を破棄したことに反発する市民・学生による抗議が発端。抗議運動の拡大を経てヤヌコーヴィチ大統領は失脚、ロシアに亡命した。一方、マイダン革命の混乱に乗じて、ロシアはクリミア半島に軍を進駐させてクリミアを併合した。

※2 ロシア・ゲート疑惑 大統領選挙を1カ月後に控えた2016年10月、ロシアがトランプ政権の誕生を狙って、民主党のクリントン陣営にサイバー攻撃を仕掛けて大統領選挙に干渉したとされる疑惑。選挙期間中にトランプ陣営とロシアが接触していたことが判明し、共謀疑惑へと発展した。

（小泉 悠,黒井 文太郎／Webオリジナル（外部転載））