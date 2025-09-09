〈「プーチンはトランプを褒めまくっている」大統領になれば1日で戦争を終わらせると言っていたが、本当は…トランプによるウクライナ停戦交渉の“真の意図”〉から続く

2022年2月24日、ロシア軍がウクライナ各地への一斉攻撃を開始した。2014年のクリミア侵攻からずっと続いていた戦闘が、一気に全面戦争へとエスカレートした瞬間であった。果たして、プーチンの命令によるロシア軍の侵攻を事前に予測することは可能だったのであろうか。

【写真】この記事の写真を見る（5枚）

ここでは、ロシアの軍事・安全保障専門家・小泉悠氏とインテリジェンス・軍事ジャーナリストの黒井文太郎氏による対談をまとめた『国際情勢を読み解く技術』（宝島社）より一部を抜粋。両氏が当時の状況を振り返りながら、予測が可能だったのかを議論する。（全2回の2回目／最初から読む）

◆◆◆

ロシアは侵攻するか否か？ の読み方

黒井 簡単に経緯を振り返ると、2014年に始まったロシアとウクライナの戦争では、2015年に合意された停戦合意『ミンスク2』が守られずに、東ウクライナで戦闘がずっと継続していました。ただし、戦闘は東部だけで、いわば局地戦争の状態に長くあったわけです。ところが2021年3月、ロシア軍が10万もの大軍をウクライナ国境に展開しました。ロシア軍はいったんは引きますが、同年10月、再び同レベルの大部隊を投入します。そこからプーチンは強気の声明を繰り返し、侵攻の脅しをどんどん強めます。



黒井文太郎氏

プーチンは同年7月に唐突に「ロシア人とウクライナ人の歴史的一体性について」という論文を発表し、ウクライナを支配下に置く野心を表明していますが、同年12月にはNATOに対して東方不拡大の確約を要求。そこからは対決の姿勢を崩しませんでした。その間、軍の増強も着々と進めます。

そして、2022年2月に15万近い兵力で侵攻を開始するわけですが、その開戦前に大きな議論になったのは、ロシア軍は本当に侵攻するつもりなのか、すなわちプーチンは本当に侵攻に踏み切るのかどうか、ということでした。

小泉 プーチンの頭の中は外部からはわからないので、さまざまな情報から推測するしかないのですが、最終的にはわからないですよね。プーチン自身だって、もしかしたら命令するまで決めていなかった可能性もあります。ですから、わからないということを大前提として、他の要素を見て、客観的な状況を把握するということを考えなければなりません。

たとえばロシア軍の動向です。当時、ロシア軍は実際に命令が下されれば大規模な侵攻が可能な準備を進めていました。2019年、ゲラシモフ参謀総長は、ロシア軍に136個大隊戦術グループ（BTG）があると述べています。そして開戦直前の段階には、ウクライナ国境周辺に125個が集結していたというのがアメリカの情報機関の評価でした。戦闘に投入できる高練度部隊を全軍からかき集めたのでしょう。実際、日本に近い極東ロシアからも、かなりの部隊がウクライナに展開しました。

多少規模が大きい演習、というだけでは説明しにくいレベルの準備です。戦争を始めるには “意図”と“能力”が必要ですが、推測が困難な“意図”をいったん保留し、“能力”のほうに着目すれば、侵攻の可能性はそれなりにあるということになります。ただし、“意図”が不明ですから、ロシア軍は侵攻するかしないかという問いには、答えは「わからない」になります。

プーチンの“意図”で全てが決まる

黒井 私はどちらかと言うと、プーチンの“意図”に注目しました。ロシアはプーチンの考えがすべてで、それでなんでも決まります。ロシアの国益にとって合理的か否かとか、勝てるか否かとかいうことよりも、個人的な意地やメンツなども含めたプーチン個人の意図ですべて決められる。そこで考えたのは、もちろん最終的にはわからないのですが、プーチンの意図を過去の彼の行動パターンから分析して、可能性の高さの順位を検討し、推測してみるということです。

プーチンは、外部から見てわかりやすい部分があります。他の独裁国の指導者よりも圧倒的に頻繁に公開の場に登場し、自分の言葉で発言するからです。そして、自分の言葉に非常にこだわります。後から「以前と言っていることが違うじゃないか」などとツッコまれないように、気をつけて発言するのですね。

かつてクリミアを取った際にロシア軍特殊部隊を送り込んだことを当初否定して見せたり、2015年にシリアで空爆作戦を準備していながら「ロシア軍など送っていない」と噓をついたりしていますが、プーチン側からすれば、あれは敵を攪乱する欺瞞工作の一種にすぎないということでもあります。

そういうことではない時、たとえばロシア国民から「我々を騙したな」と断罪されるかもしれないような言い方は慎重に避けます。そして、自分が弱腰と受け取られかねない方向性の決断はしません。

ウクライナ全土への攻撃か？ 東部への攻撃か？

黒井 そんなプーチンの特徴から検討すると、2021年10月以降は「侵攻する」との明言は回避しつつも、具体的な条件の提示に踏み込んできています。プーチン自身の発言の内容がどんどん「ここで引いたら沽券に関わる」という状況になっていくのですね。ですから可能性の順位としては、米国とウクライナが全面的に屈服するような妥協を示さないかぎり、「侵攻する」が十分にトップに来ると考えました。もちろんプーチン自身も最後まで決めていなかったかもしれませんし、個人の考えはわからないのですが、可能性の順位として。

小泉 どこを見るかですよね。黒井さんは人間プーチンにかなり注目の度合いが高い。それに比べて私は広義の政治学者なので、政治的な機関としての大統領プーチンを見がちです。おそらくどちらが前面に出てくるかは、場面によって変わると思います。

黒井 どちらかだけ、ということではないですよね。どちらもありますが、その比重の評価ですね。私は公安機関的な手法を参考にしているので、プーチンに限らず国際政治の分析でキーマン本人の個性と人間関係の分析を重視する立場です。ライターとして記事を発表するうえでの、自分なりの“視点”みたいなものですが。

小泉 政治的な機関としての大統領プーチンを見た場合、たしかに彼の顔を立てるということもあると思いますけど、もう少し国家性が前面に出るのだろうという見方を私はしていました。

侵攻前の駆け引きの時期に、プーチンはいろいろなことを発言していたのですが、やはり国家の大統領としてどうするかということをはっきり明言していなかったので、その状況下で、侵攻するか否かはわかりません。言えることは唯一、かなり幅広い軍事作戦の準備をしているということです。

そして、仮に侵攻するとしても、ウクライナ東部での作戦になると見ていました。当時、ミンスク合意という国際的な合意が焦点になっていて、ロシア側からもミンスク合意履行の話が大きく出ていました。大規模侵攻した場合にロシアが被るであろう経済的損失や、いろいろな現実的なことを考えたら、仮に侵攻するにしても、当分は東部での限定作戦だろうなと推測しました。

ところが、2月15日にロシア下院が東部2州の独立をロシア政府に承認要請する決議を採択し、同21日にロシア政府が承認します。これによってミンスク合意の前提を全部ぶっ壊したわけで、かなり大規模なことをやる可能性が高くなったと見方を変えました。つまり、侵攻するとすれば、いきなりキーウ攻撃などの全面的な侵攻になるのではないかということです。

プーチンが気にしているのは米国の反応や国民への自己正当化

黒井 なるほど。ミンスク合意をめぐる駆け引きに着目したわけですね。そこは私と着眼点が異なっていて、興味深いですね。私はミンスク合意をめぐる交渉に、プーチンは本気ではないと見ていました。それまでの経緯でも、両陣営ともに重視していないように見えたからです。

プーチンが気にしているのはウクライナというより、米国の反応や、ロシア国民への自己正当化というのが私の仮説です。そう仮定したうえで、私はプーチンが語る言葉のなかの、自己正当化の文言の比重に注目していたので、全く逆の見立てでした。

彼の2021年7月のロシアとウクライナの一体化の論文もそうですし、米国に向けたNATO不拡大要求もそうですが、本人の言葉では東部のことよりウクライナ全体のことをメインに話していました。そのため、侵攻するとすれば、東部に限らず広いエリアでの侵攻になる可能性が高いと推測していました。もっとも、いきなりウクライナ全土への攻撃は軍事的に容易ではないので、南北を流れるドニプロ川で分けて、ウクライナの東半部をまず狙うのではないかと推測しました。

ところが、先ほどお話に出たように、プーチンは2月21日に東部の自称国家の独立を承認し、その地域での治安維持活動を軍に命じます。それを見て私は、プーチンの最終目標はウクライナ全土だとしても、とりあえず東部での攻撃からいくのだろうと推測を変えました。承認した東部の新“国家”と防衛協定を結び、そこからの要請の形式でロシア軍を進め、そこでウクライナの攻撃に対する防衛という形式にする気なのではないかと思ったのです。

結果的に、あれはプーチンの自己正当化の雑なステップでした。21日の東部2州の独立承認の際の演説で、彼は「ウクライナはロシアによって創造されたにすぎない。独立した国として存在すべきではない」「ウクライナはNATOの傀儡。NATOから武器を提供されたウクライナはロシアにとって脅威だ」と語っており、後でウクライナへの全面侵攻を行っても自己正当化できるように布石を打っていました。

その3日後の24日にロシア軍に全面侵攻を命じるわけですが、その時の演説では「（1）新しい2国がロシアに助けを求めてきた」ので「（2）（2国との）条約を履行するために特別軍事作戦を実施する」とし、「（3）キーウ政府に虐げられ、ジェノサイドに晒さらされてきた人々を保護するため」に「（4）ウクライナ全土の非ナチ化と非軍事化を目指す」としました。この（4）の非ナチ化とは、キーウの政権を打倒してロシアの傀儡政権にすることを指していて、非軍事化とはウクライナ軍の解体を意味します。事実上の全面征服のことです。

プーチンのこの理屈はおかしなものです。（1）（2）（3）は東部の話で、それを正当化するために3日前に独立承認したわけです。プーチンの考えそうなことです。となれば、侵攻するエリアは東部となるところが、（4）でいきなり「東部の人々を保護するためにウクライナを降伏させる」と話が飛躍しています。

それについて、初めは“東部を攻めると敵に思わせる欺瞞工作”ではないかとも思ったのですが、後から考えるとそうではなくて、おそらくプーチンなりの屁理屈の自己正当化なんですよね。侵略するにも大義が欲しいので、同盟国からの要請という形式にする。ロシア同胞を助けるというナラティブは、ロシア国民にもウケがいいですし。

そのうえで、全面的な侵攻への正当性は屁理屈で無理やり通す、ということです。もちろんそんな屁理屈は国際的に通用しませんが、プーチンからすればロシア国民を騙したことにならなければいいだけです。攻め方も、より大きくなっているので、弱気になって日和ったことにはなりません。

小泉 プーチンはあからさまな噓をつくこともあるのですが、プーチンの言うことをただ「噓だ」と切り捨てるべきでもないと思います。プーチンなりロシア政府から発信されてくる情報には、彼らの世界観とか、「そうであってほしい」という願望とか、西側に認識してほしいナラティブとかが濃厚に反映されています。もちろん正しい事実が含まれていることも少なくない。これを分析しない手はないと思いますね。

黒井 ロシア側は欺瞞の情報が多いので、つい軽視しがちになるのですが、そこに“使える情報”もあるということですね。

リアルタイムの状況把握の難しさ

小泉 ただ、ロシア軍は開戦前に欺瞞作戦もやっています。東部にロシア軍の配置を増強し、そこが主攻方面と思わせる動きがありました。

黒井 実際、東部で自作自演テロもやっていますね。

小泉 そうした欺瞞にウクライナ軍も騙され、主力部隊を東部に移してしまった。ロシア軍の侵攻時には、首都がかなりガラ空きになっていたのです。しかも、ほとんどの守備隊が予備役で構成された地域防衛旅団でした。なので、ロシア軍側は、これは容易に制圧できるなと思ったでしょう。

ところが、意外とこの地域の防衛旅団が頑張った。彼らは訓練部隊から重砲を引っ張り出してきて、2週間連続砲撃を行って、これで戦線を支え切ったわけです。ロシア軍側の作戦が杜撰だったこともありましたが。

黒井 ロシア側は「ウクライナ軍にさほど抵抗意思はなく、容易に制圧できる」と事前に考えていたので、甘く見たということですね。それにしても、この初戦でキーウ近郊のアントノフ空港を取られなかったのが大きかったです。空港を取られていたら、戦局は大きく違っていたでしょう。

小泉 ヘリボーン（編注：ヘリコプターによる地上部隊の輸送、展開戦術）でいったん取られるのですが、ウクライナ側がその前に自分たちで滑走路を破壊していたのですね。あれでロシア軍の輸送機が着陸できなくなった。あれが戦略的に、この戦争の先行きを決めたと思います。

黒井 もしも滑走路破壊できなくて、ロシア軍に飛行場を取られて、輸送機で戦力をどんどん投入されていたら、ロシア軍の攻勢は止められなかったかもしれません。

小泉 おそらくキーウは陥落していたでしょう。

黒井 ところで、この初戦の時期は、ロシア軍もウクライナ軍の動きを読めていませんでしたが、外部の我々も戦局の推移についての情報を得るのがたいへん難しかったですね。ウクライナ軍の砲兵が食い止めたとか、滑走路を破壊して増援を食い止めたとかいうことが、リアルタイムではわからなかったわけです。

小泉 ちょっと後になるとわかるのですけど、本当のリアルタイムではわかりません。だから飛行場がヘリボーンでやられたのに、なぜ首都の市内に攻めてこないのかというのは当時はわかりませんでした。

それと、ベラルーシ側から南下してくるロシア軍が、何十キロにも隊列が伸びた状態で長期間停止した。あれも、南下していく攻撃部隊が作戦上で待機しているのか否かがわからない。後になって“輸送が滞って、スタックして動けなくなっていた”ということがわかったのですが、リアルタイムではわからなかったですよね。

黒井 戦いが長引いたので、だんだんと情報の取り方、情報源の選別の仕方もわかってきましたが、初戦の頃は本当にわからなかったです。イギリス国防省が適当な情報を出してきたりもして、最初の頃の戦局情報の取り方、読み方が本当に難しかったです。

（小泉 悠,黒井 文太郎／Webオリジナル（外部転載））