【画像】参政党の女性議員・宮出千慧氏（40）。肩まで下ろした茶髪をなびかせ、支援者たちと笑顔を弾けさせる

7月20日深夜、選挙事務所に当選確実が伝えられると、支援者とお決まりのフレーズを叫んだ宮出千(ち)慧(さと)氏（40）。自民党が27年ぶりに議席を失うという歴史的敗北を喫した大阪選挙区。その立役者の彼女には、ある秘密が……。



参政党の神谷代表 ©時事通信社

「維新の牙城で3位に入ったのは凄い」

大阪府河内長野市で、3人兄妹の末っ子として生まれた宮出氏。活発な子で、府立富田林高校ではダンス部に所属していたという。

「建築関係の仕事がしたいと言って、京都工芸繊維大学に行く予定だったが、アメリカ・オクラホマ州立大学に留学。中退後は日本に戻ってきた」（宮出氏の知人）

大阪の建築会社で働いていた宮出氏が、参政党に入ったのは2022年1月。

「コロナ禍で、政府の感染対策に危機感を抱いていたところ、参政党の存在を知って共感。入党したと語っています」（全国紙記者）

そして昨年10月の衆院選大阪1区で、参政党から出馬したが、この時は落選。今回の参院選で再び公認候補として出馬を果たす。

「宮出氏は梅村みずほ議員らと共に地元を回る選挙戦を展開。神谷宗幣代表も2度大阪に入り、選挙戦後半から支持を拡大していきました。維新の牙城で3位に入ったのは凄い」（同前）

消費税廃止や日本人ファーストを掲げた宮出氏。7月15日には「発達障害は親の愛情不足」と語るなど、物議を醸した。参政党の取材を続けているライターの黒猫ドラネコ氏が明かす。

「5月の党の政治資金パーティでは『皆でイメージすれば日本を変えられる。スピリチュアルではなく、量子力学でも証明されている』と謎理論を語っていた」

「共産党を支持する両親」の元で育ち…

中でも彼女が注目されたのが、個人演説会で参政党とは対照的な政策を掲げる「共産党を支持する両親」の元で育ったと明かしたことだ。演説会では、母の影響で『しんぶん赤旗』を読んでいたと告白。共産党は勉強している議員もおり、『赤旗』は取材もしっかりしていると語りながらも、

「沖縄に対しても本土の人は悪いことをしたんだということをずっと教えられて（中略）どれだけ日本が悪かったかというのを刷り込まれて育ってきました」

と、歴史観に問題があると指摘。さらに君が代を巡ってはこんな過去も。

「親からきつく、君が代は歌ってはダメだよと言われていた。（中略）私はクソ真面目に母親の言うことを聞いて、あかんよなと。そして、みんな立って歌っている時に私は座ったまま」

その後、アメリカで皆が国歌を歌っているのを見て衝撃を受け、全然違った世界が見えてきたという。

宮出氏の発言に父親は…

では、実際に彼女はどのような教育を家庭で受けていたのか。宮出氏の父親を自宅で直撃したが、彼女が親に共産党の考えを刷り込まれたと語っていると伝えると、「思想を強要したことはありません」と驚く。

「共産党を支持はしていましたが、私たちは党員ではありません。『赤旗』を購読はしていたけど、千慧はチラッと読んでいたぐらい。共産党に拒否反応を示されたことはなかった」（同前）

君が代を禁止されていたと言っていることについて父親は「そんなこと、やったことない」と全否定。そして「参政党の主張には反対だよ。賛成なんてできない」と肩を落とすのだった。

「親の愛情不足」発言の真意は？

宮出氏はどう答えるか。

――「君が代を歌わせなかった」教育方針について、父親が否定している。

「母親がどちらかというとそういうのが強くて。家としては共産党色が強い家で」

――「発達障害は親の愛情不足」という発言は？

「言葉足らずなところがありました。発達障害イコール親の愛情不足ということではないので」

――発言の意図は？

「詳しい文脈を覚えていないので、見直して、ご回答させていただきたい」

書面で見解を訊ねると、概ね次のように回答した。

「発達障害のお子さんの攻撃行動は、適切でない関わりによる2次障害として現れることがあり、これを愛着障害だと捉えることが重要だと表現しようとしたものです。訂正いたします」

今後の政治活動で、父のサンセイは得られるか。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年7月31日号）