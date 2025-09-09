フジ火9『新東京水上警察』ポスタービジュアル解禁 チーム碇がついに全員集合
俳優の佐藤隆太が主演を務める10月スタートのフジテレビ火9ドラマ『新東京水上警察』（毎週火曜 後9：00 ※初回は15分拡大）のポスタービジュアルが9日、解禁となった。
【画像】佐藤隆太＆加藤シゲアキ＆山下美月…そしてもう一つのメインキャラ・警備艇
今作は、日本の連ドラ史上初の「水上警察」を題材に、佐藤演じる刑事と水上警察署のチームが、東京の海や川を警備艇で駆け巡り事件を追う、大迫力のマリン×クライムエンターテインメント。船や海のシーンを圧倒的なスケールで描き、犯人の船を追いかけるドキドキのシーチェイス、息をのむ海上アクションなど、これまでの警察ドラマの常識をはるかに超えた全く新しい作品となっている。
水上警察署メンバー8人が勢ぞろいしたポスタービジュアル。8月の作品情報解禁時に公開された、碇拓真（佐藤隆太）・日下部峻（加藤シゲアキ）・有馬礼子（山下美月）の3人ビジュアルから、細野由起子（山口紗弥加）・藤沢充（中尾明慶）・遠藤康孝（齋藤璃佑）・高橋宗司（皆川猿時）・玉虫肇（椎名桔平）の5人が警備艇に乗り込み、チーム碇がついに全員集合した力強い1枚となっている。
船の真ん中で頼もしくほほえむリーダーの碇を中心に、警察手帳を示す日下部、海技職員の制服を身にまとった有馬など、キャラクターのポージングや小道具のひとつひとつにもこだわり、それぞれの個性が表現されている。そして、そんなチーム碇の背景に広がるのは、彼らが守る東京湾。作品の舞台となる“東京”を象徴する建物の数々にも注目だ。
そして、画面左側には「揺れながらでも、進め。」のコピーが入り、水上署メンバーの決意が刻まれている。この東京の海や川を舞台に、どんな物語が繰り広げられるのか。
